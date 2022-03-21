越南洋蔥為目前進口最大宗 陳吉仲：今發文越南代表處

正值國產洋蔥盛產期，疑似有中國大陸洋蔥，借道越南進口洗產地到台灣；越南洋蔥從去年開始大量進口台灣，由於台灣並沒有越南洋蔥的樣本，農委會主委陳吉仲表示，今天會請國際處發文，與越南聯繫，並且蒐集越南洋蔥的品種樣本等產業狀況。

立法院經濟委員會今邀請農委會針對「國際重要原物料價格上漲，造成農產品供需失衡，政府因應之道」進行報告。

根據農委會農業貿易統計，今年(111年)1、2月進口洋蔥4020公噸，越南進口最多有2116公噸；110年同期進口洋蔥5889公噸、日本進口最多為5269公噸；109年同期進口3366公噸、日本進口最多1888公噸；108年同期進口5517公噸、美國進口最多5357公噸；107年同期進口5283公噸、美國進口3607公噸為最多。

陳吉仲說，洋蔥國內生產因為去年乾旱又遇雨，加上蟲害，今年生產面積減少，產量約5萬多公噸，整體需求10萬公噸，其他的就是進口，以前進口國包括紐西蘭、美國、日本、韓國，市場來源分散；今年初越南洋蔥進口比較多，現在外界質疑是否會透過洗產地方式，洋蔥是我國禁止的830項大陸農產品項目之一。

陳吉仲表示，這部分要查，一是要跟越南政府合作，要去取樣，之前包括蒜頭、茶葉，進口的越南洋蔥品種跟國內品種不一樣，如果同樣品種可以用DNA檢測，同時確保國內洋蔥價格維持合理水準。

農委會國際處處長林家榮表示，越南洋蔥進口需要檢附產地證明，今天會發函我國駐越南代表處，蒐集越南洋蔥的樣本等產業狀況。

據了解，過去茶葉、香菇都有類似質疑，茶葉過去農委會也曾到越南、中國大陸等地採樣，經過同位素檢驗，確認茶葉產地。