快訊

台日混血少女遭虐殺焚屍 老父求判凶嫌死刑終未能如願

土耳其無人機在俄烏戰大顯身手 但真能取代傳統戰機？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

珍珠勾勒粉嫩櫻花、活力春陽 最有季節感的百搭珠寶！

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠耳環，18K粉紅金鑲嵌Akoya珍珠，44,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠耳環，18K粉紅金鑲嵌Akoya珍珠，44,000元。圖／MIKIMOTO提供

春分節氣的到來，代表接下來白晝將愈來愈長，天氣也將愈來愈溫暖。春日粉嫩的櫻花綻放，映著藍天沐浴在春日的暖陽之中的美景，啟發了珠寶品牌MIKIMOTO的創作，Mikimoto Cherry Blossom系列將春光明媚、櫻花盛放的細膩瞬間，糅合日本Akoya珍珠和色澤溫暖迷人的18K粉紅金材質，創作出耳骨夾、耳環和吊墜等作品，以大和美學凝結漫妙春意的瞬間。

而另一源自日本的珠寶品牌TASAKI，則以充滿朝氣的黃K金結合溫潤的Akoya珍珠，結合為品牌經典的a fine balance系列添注新意。a fine balance系列以巧妙的視覺平衡為設計主軸，輕盈的珍珠漂浮於自由流動的黃金曲線上，不論是耳環、吊墜、或戒指，光線與珍珠之間的微妙平衡，為春季穿搭創造別具魅力的獨特造型。

Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠鑽石耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠鑽石耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供
MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供
TASAKI a fine balance珍珠耳環，98,400元。圖／TASAKI提供
TASAKI a fine balance珍珠耳環，98,400元。圖／TASAKI提供
TASAKI a fine balance珍珠項鍊，95,200元。圖／TASAKI提供
TASAKI a fine balance珍珠項鍊，95,200元。圖／TASAKI提供
Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠長墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，14萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠長墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，14萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供
TASAKI a fine balance 珍珠耳環，98,400元。圖／TASAKI提供
TASAKI a fine balance 珍珠耳環，98,400元。圖／TASAKI提供
Mikimoto Cherry Blossom系列18K粉紅金耳骨夾，17,000元。圖／MIKIMOTO提供
Mikimoto Cherry Blossom系列18K粉紅金耳骨夾，17,000元。圖／MIKIMOTO提供
TASAKI a fine balance珍珠戒指，69,800元。圖／TASAKI提供
TASAKI a fine balance珍珠戒指，69,800元。圖／TASAKI提供

品牌 日本 珠寶

延伸閱讀

二水平地櫻花花季遲到 再過一周來看剛剛好

台灣櫻花去年每股純益4.62元 營收獲利創新高

秒殺級高級珠寶！Boucheron閃獻印度大君的珠寶甲冑

TASAKI高級珠寶全台巡展 珍珠鑽石刻畫水的百態千姿

相關新聞

快找抽屜角落可能有超級貴金屬 當年被騙今身價大不同

隨著烏俄戰爭爆發，全球最大鈀金生產國俄羅斯的出口受限，鈀金價格也跟著水漲船高，衝上歷史高點，價格比黃金還貴許多，但你有注...

兒童節連假 麗寶童樂價599加贈100元抵用券

兒童節連假將到，麗寶樂園舉辦歡樂無限的童樂會，全民童樂價599元，再加贈100元抵用券，憑入園手章搭乘全台最大天空之夢摩...

越南洋蔥為目前進口最大宗 陳吉仲：今發文越南代表處

正值國產洋蔥盛產期，疑似有中國大陸洋蔥，借道越南進口洗產地到台灣；越南洋蔥從去年開始大量進口台灣，由於台灣並沒有越南洋蔥...

珍珠勾勒粉嫩櫻花、活力春陽 最有季節感的百搭珠寶！

春分節氣的到來，代表接下來白晝將愈來愈長，天氣也將愈來愈溫暖。春日粉嫩的櫻花綻放，映著藍天沐浴在春日的暖陽之中的美景，啟...

國旅券最後倒數 來AsiaYo訂房自動延長旅程期限

交通部觀光局去年推出面額1,000元的國旅券，共有240萬個幸運兒順利抽中，但經日前公布，國旅券至目前使用率僅45％，代...

國旅券使用率僅5成…訂房平台搶客 開放訂9個月後房型

交通部觀光局去年推出面額1000元的國旅券，共有240萬個幸運兒順利抽中，不過國旅券目前使用率僅約五成，代表還有許多中籤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。