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珍珠勾勒粉嫩櫻花、活力春陽 最有季節感的百搭珠寶！
春分節氣的到來，代表接下來白晝將愈來愈長，天氣也將愈來愈溫暖。春日粉嫩的櫻花綻放，映著藍天沐浴在春日的暖陽之中的美景，啟發了珠寶品牌MIKIMOTO的創作，Mikimoto Cherry Blossom系列將春光明媚、櫻花盛放的細膩瞬間，糅合日本Akoya珍珠和色澤溫暖迷人的18K粉紅金材質，創作出耳骨夾、耳環和吊墜等作品，以大和美學凝結漫妙春意的瞬間。
而另一源自日本的珠寶品牌TASAKI，則以充滿朝氣的黃K金結合溫潤的Akoya珍珠，結合為品牌經典的a fine balance系列添注新意。a fine balance系列以巧妙的視覺平衡為設計主軸，輕盈的珍珠漂浮於自由流動的黃金曲線上，不論是耳環、吊墜、或戒指，光線與珍珠之間的微妙平衡，為春季穿搭創造別具魅力的獨特造型。
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