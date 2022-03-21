珍珠勾勒粉嫩櫻花、活力春陽 最有季節感的百搭珠寶！

春分節氣的到來，代表接下來白晝將愈來愈長，天氣也將愈來愈溫暖。春日粉嫩的櫻花綻放，映著藍天沐浴在春日的暖陽之中的美景，啟發了珠寶品牌MIKIMOTO的創作，Mikimoto Cherry Blossom系列將春光明媚、櫻花盛放的細膩瞬間，糅合日本Akoya珍珠和色澤溫暖迷人的18K粉紅金材質，創作出耳骨夾、耳環和吊墜等作品，以大和美學凝結漫妙春意的瞬間。

而另一源自日本的珠寶品牌TASAKI，則以充滿朝氣的黃K金結合溫潤的Akoya珍珠，結合為品牌經典的a fine balance系列添注新意。a fine balance系列以巧妙的視覺平衡為設計主軸，輕盈的珍珠漂浮於自由流動的黃金曲線上，不論是耳環、吊墜、或戒指，光線與珍珠之間的微妙平衡，為春季穿搭創造別具魅力的獨特造型。 Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠鑽石耳環，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供 Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，63,000元。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供 MIKIMOTO推出以櫻花為主題的Cherry Blossom系列新品。圖／MIKIMOTO提供 TASAKI a fine balance珍珠耳環，98,400元。圖／TASAKI提供 TASAKI a fine balance珍珠項鍊，95,200元。圖／TASAKI提供 Mikimoto Cherry Blossom系列花形珍珠長墜鍊，18K粉紅金鑲嵌鑽石與日本Akoya珍珠，14萬2,000元。圖／MIKIMOTO提供 TASAKI a fine balance 珍珠耳環，98,400元。圖／TASAKI提供 Mikimoto Cherry Blossom系列18K粉紅金耳骨夾，17,000元。圖／MIKIMOTO提供 TASAKI a fine balance珍珠戒指，69,800元。圖／TASAKI提供