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簡天才插旗北高雄 LA ONE披薩開幕生啤限時買一送一

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
披薩在義大利磚窯高溫約400度、180秒的短時間窯烤下，鎖住食材鮮美保有水分。圖／LA ONE Pizza提供。
披薩在義大利磚窯高溫約400度、180秒的短時間窯烤下，鎖住食材鮮美保有水分。圖／LA ONE Pizza提供。

在高雄擁有THOMAS CHIEN法式餐廳、LA ONE咖啡輕食、LA ONE歐陸廚房三家餐廳，被媒體讚譽為「法餐南霸天」的簡天才師傅，正式插旗北高雄美術館生活圈，預定在3月25日於LA ONE烘焙坊美術館店的二樓，開設旗下第四家餐廳——LA ONE Pizza。

順應義大利人很愛在下班跟晚餐前，先與三五好友來個餐前酒的生活模式，LA ONE Pizza於3月25日至4月10日開幕活動期間，推出「歡樂Bar：天天Happy Hours 17:30~18:00 Suntory生啤買一送一」，同時凡點義式家鄉味披薩或煙燻鮭魚披薩，即享有第二個披薩8折優惠（以低價計）活動。

LA ONE Pizza餐廳主理人潘群欣（Cena），曾師承來自義大利維內多（Veneto）的主廚兼餐廳老闆 Zocatelli Federico，在其位於台北的ZOCA披薩餐廳學習正統經典義大利披薩的製作；更曾2014至2015年期間遊歷澳洲，於墨爾本一家義大利人開設的Cafe Andiamo義大利餐廳工作一年多。

LA ONE Pizza使用新鮮酵母以及義大利超越190年歷史的百年製粉廠Molino Dallagiovanna麵粉，潘群欣主廚每日手工揉製麵糰並經過48小時的低溫慢活發酵，醞釀出披薩皮豐富且有層次的風味。

披薩底醬選用義大利原裝進口的聖馬札諾（San Marzano）番茄醬汁，再搭配上披薩靈魂起司莫札瑞拉（Mozzarella）來製作，多達十種口味的豹紋披薩，除了經典的「瑪格麗特」外，還有主廚創意發想、將多種起司以黃金比例製作的「起司世家」、以簡天才師傅大地時蔬轉化為披薩版的「說蔬人」，同時把簡天才主廚的招牌「煙燻鮭魚」也發展到披薩上。

除了各款豹紋披薩之外，LA ONE Pizza還有許多精選冷熱前菜跟主菜，像是「煙燻尤物」、「生醃牛肉」、「布拉塔番茄」、「燉牛頰」、「瘋狂水煮石斑魚」等等義式美味料理，並供應多款台灣在地精釀啤酒與生啤酒。

此外，在咖啡飲品方面，則與世界冠軍烘豆師賴昱權合作，由他親自為LA ONE獨家調製專屬配方，同時還聯名設計LA ONE咖啡掛耳包。

◎LA ONE Pizza披薩餐廳

．地址：高雄市鼓山區翠華路391號2樓

．電話：07-588-5635

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

簡天才師傅（中）、潘群欣師傅（右）、賴昱權咖啡師，為LA ONE Pizza帶來嶄新的義式美食與咖啡品飲體驗。圖／LA ONE Pizza提供。
簡天才師傅（中）、潘群欣師傅（右）、賴昱權咖啡師，為LA ONE Pizza帶來嶄新的義式美食與咖啡品飲體驗。圖／LA ONE Pizza提供。

起司世家。圖／LA ONE Pizza提供。
起司世家。圖／LA ONE Pizza提供。

燉牛頰。圖／LA ONE Pizza提供。
燉牛頰。圖／LA ONE Pizza提供。

LA ONE Pizza以義式生活飲食風格出發，並供應多款台灣在地精釀啤酒與生啤酒。圖／LA ONE Pizza提供。
LA ONE Pizza以義式生活飲食風格出發，並供應多款台灣在地精釀啤酒與生啤酒。圖／LA ONE Pizza提供。

義大利 咖啡 美術館

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