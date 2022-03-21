簡天才插旗北高雄 LA ONE披薩開幕生啤限時買一送一

在高雄擁有THOMAS CHIEN法式餐廳、LA ONE咖啡輕食、LA ONE歐陸廚房三家餐廳，被媒體讚譽為「法餐南霸天」的簡天才師傅，正式插旗北高雄美術館生活圈，預定在3月25日於LA ONE烘焙坊美術館店的二樓，開設旗下第四家餐廳——LA ONE Pizza。

順應義大利人很愛在下班跟晚餐前，先與三五好友來個餐前酒的生活模式，LA ONE Pizza於3月25日至4月10日開幕活動期間，推出「歡樂Bar：天天Happy Hours 17:30~18:00 Suntory生啤買一送一」，同時凡點義式家鄉味披薩或煙燻鮭魚披薩，即享有第二個披薩8折優惠（以低價計）活動。

LA ONE Pizza餐廳主理人潘群欣（Cena），曾師承來自義大利維內多（Veneto）的主廚兼餐廳老闆 Zocatelli Federico，在其位於台北的ZOCA披薩餐廳學習正統經典義大利披薩的製作；更曾2014至2015年期間遊歷澳洲，於墨爾本一家義大利人開設的Cafe Andiamo義大利餐廳工作一年多。

LA ONE Pizza使用新鮮酵母以及義大利超越190年歷史的百年製粉廠Molino Dallagiovanna麵粉，潘群欣主廚每日手工揉製麵糰並經過48小時的低溫慢活發酵，醞釀出披薩皮豐富且有層次的風味。

披薩底醬選用義大利原裝進口的聖馬札諾（San Marzano）番茄醬汁，再搭配上披薩靈魂起司莫札瑞拉（Mozzarella）來製作，多達十種口味的豹紋披薩，除了經典的「瑪格麗特」外，還有主廚創意發想、將多種起司以黃金比例製作的「起司世家」、以簡天才師傅大地時蔬轉化為披薩版的「說蔬人」，同時把簡天才主廚的招牌「煙燻鮭魚」也發展到披薩上。

除了各款豹紋披薩之外，LA ONE Pizza還有許多精選冷熱前菜跟主菜，像是「煙燻尤物」、「生醃牛肉」、「布拉塔番茄」、「燉牛頰」、「瘋狂水煮石斑魚」等等義式美味料理，並供應多款台灣在地精釀啤酒與生啤酒。

此外，在咖啡飲品方面，則與世界冠軍烘豆師賴昱權合作，由他親自為LA ONE獨家調製專屬配方，同時還聯名設計LA ONE咖啡掛耳包。

◎LA ONE Pizza披薩餐廳

．地址：高雄市鼓山區翠華路391號2樓

．電話：07-588-5635

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

簡天才師傅（中）、潘群欣師傅（右）、賴昱權咖啡師，為LA ONE Pizza帶來嶄新的義式美食與咖啡品飲體驗。圖／LA ONE Pizza提供。

起司世家。圖／LA ONE Pizza提供。

燉牛頰。圖／LA ONE Pizza提供。