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恆隆行進駐台北101 沈浸式體驗個人質感生活空間
當所有品牌都積極發展線上通路，代理眾多家電、居家用品的恆隆行卻反其道而行，以疫情後帶動的新居家趨勢「家庭中的個人獨處需求」，於台北101打造「Personal Space生活場景」的全新沈浸式體驗空間。
恆隆行目前共代理全球25個知名品牌，商品範圍橫跨環境淨化、廚房家電、廚房用品、健康護理與生活日用等5大類別，於最新打造的體驗空間中，跳脫傳統商品陳列思維，聚焦個人化質感生活情境，不論是單身雅緻生活、銀髮舒適獨居或家庭中自己獨處放鬆的空間，恆隆行都致力於幫助熱愛生活的顧客找到夢想中的生活樣貌。而響應ESG趨勢及降低對環境傷害，全新打造的恆隆行專櫃優先採用FSC森林管理委員會驗證之木材、健康綠建材標章之塗裝板材，從細節實踐環境永續。
走進專櫃空間，可以體驗以Sunbeam經典義式濃縮咖啡機喚醒一天美好的開始、用Vermicular IH鑄鐵電子鍋烹調美味營養的料理、讓Sodastream的新鮮氣泡添加生活趣味；Style Dr. Chair Plus小沙發及Medisana冷熱按摩槍放鬆您下班後的身心兼顧健康機能，還有Dyson美髮造型系列及Laurastar頂級熨燙系統為您打理每日的生活行頭。
開幕期間，凡來店加入「hengstyle恆隆行-台北101」LINE好友即贈瑞士蓮Lindor夾餡牛奶巧克力乙份（數量有限，送完為止）；即日起至3月27日， Dyson品牌單筆消費滿萬送千，其他綜合品牌滿5,000元送500元；3月25日至3月27日單筆消費滿千即贈限量Coway醫療口罩乙包。
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