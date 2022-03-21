快找抽屜角落可能有超級貴金屬 當年被騙今身價大不同

隨著烏俄戰爭爆發，全球最大鈀金生產國俄羅斯的出口受限，鈀金價格也跟著水漲船高，衝上歷史高點，價格比黃金還貴許多，但你有注意你家抽屜的角落，可能也有這種超級貴金屬嗎？

台南市一名郭姓男子表示，最近整理櫃子，發現2、30年前到香港旅遊時買到的「假白金戒」，當時回到台灣發現根本不是白金戒指，而是「鈀金戒」，相當氣憤，就丟到櫃子角落裡，沒想到最近翻找到，當年不值錢的鈀金，價格早就一飛沖天，不僅遠遠超過白金，甚至比黃金還貴，烏俄戰爭後，鈀金價格更是連連上漲，他與家人笑稱，「沒想到當年的假戒指，經過幾年成為真正的『貴』金屬」。

其實不少人當年都有類似在國外購買白金飾品受騙上當的經驗，甚至台灣銀樓幾年前以鈀金混充白金被查獲的新聞也不少，但風水輪流轉，鈀金價格已非當年，中國大陸還傳出有業者以白金充鈀金情況。

台南銀樓業者李帆純表示，台灣在70年代時白金確實「偷」地厲害，當時因為檢驗的儀器欠缺，黃金如果以其他金屬混充，較容易從顏色上分辨出來，但白金以鎳與鈀混充，不容易發現，當時有業者偷到白金飾品裡只有25%是真正的白金，其他都是假的，也讓消費者失去信心。

但後來可利用雷射分辨真假，就不容易有偷料的情況，但近年鈀金因為能運用在汽車的觸媒轉化器上，身價節節攀升，早就不可能以鈀金假充白金，反而是白金飾品如果純白金延展性不好，一定要有5%的鎳或鈀來加工，而因為歐盟認定鎳有致癌風險，因此業者只能以鈀取代鎳來加工。

李帆純表示，在2000年時鈀金就已一度超過黃金的價格，如今不僅超過黃金，更是白金兩倍以上的價格，只能說是風水輪流轉，不過因為銀樓使用的鈀金很少，一般銀樓有收購白金與黃金，但沒有收購鈀金，民眾即使找到家中角落裡的鈀金飾品，也無法到銀樓兌換現金。

也有銀樓業者表示，過去確實有人在國外買到假的白金飾品，拿到銀樓鑒定才發現是鈀金，要分辨兩者不難，前者不易氧化，始終維持光亮，但後者較容易氧化，時間久了就容易霧霧的，而早年國外購買的鈀金飾品，有的上面還有「Pd950」的標示，就是指含有95%的鈀金，但一般民眾看不懂，會誤以為是白金。