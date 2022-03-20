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不再手忙腳亂找手機 CASETiFY、犀牛盾時尚手機背帶又潮又環保

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
CASETiFY全新推出升級版手機背帶套組，包含織繩、金屬鏈與蛇骨鍊共19種不同風格的背帶款式。圖／CASETiFY提供
CASETiFY全新推出升級版手機背帶套組，包含織繩、金屬鏈與蛇骨鍊共19種不同風格的背帶款式。圖／CASETiFY提供

近年吹起的小廢包潮流，連帶帶動手機背帶流行，將一刻都不能少的手機穩穩掛在身上，不用東翻西找，只要一個move就能立刻解鎖，拍照、掃碼優雅完成，還可以依照心情、服裝搭配造型。

CASETiFY近日推出全新升級版手機背帶套組，包含16款顏色設計的織繩、銀色與金色2款金屬鏈以及1款金色蛇骨鍊，共19款各種不同風格與設計的手機背帶，讓使用者解放雙手，搭配出個人專屬的時尚風格，更棒的是，隨附1個灰白色背帶掛環卡（金色與黑色D型環2種款式設計），可適用於市面上絕大多數的手機殼，使用者只需要簡單將掛環卡放置於手機殼下緣充電孔處，並且連同手機殼裝上手機再扣上背帶，即可輕鬆穿戴，並照常充電。

其中織繩手機背帶特別選用親膚的100%回收編織物料製成，雙繩式背帶設計最長可達150公分，並配備滑動式耐用登山扣，更方便隨時拿取手機，同時也能將隨身鑰匙、AirPods等物品掛在手機背帶上一同攜帶。 另有金、銀兩色金屬鏈與金色蛇骨鍊等高質感金屬材質的手機背帶套組供選擇，皆以親膚材質所打造，也具備防水、抗汗、抗敏感功能。

另外，以防摔、軍規耐衝擊受到許多消費者喜愛的犀牛盾，也在先前同步推出了Clear透明手機殼系列以及可配搭的掛繩配件，讓使用者不只能隨時秀出自己精挑細選的手機真實樣貌，更可以隨時切換穿戴模式、方便在外走跳使用。透明手機殼除了延續原本的防摔安全性之外，更擁有抗黃化設計，解決以往透明材質最為困擾的黃化問題，而同步推出的8色鏡頭框 、26色按鍵鈕，以及6色掛繩，則可供自由選擇搭配。其中，掛繩材料使用寶特瓶以及紡織品回收紗線，調節扣和繩頭扣則是以RhinoShield犀牛盾回收的塑膠背板製成，在展現個人風格的同時兼顧環境永續。

犀牛盾Clear透明手機殼系列可與8色鏡頭框 、26色按鍵鈕，以及6色掛繩自由配搭使用。圖／犀牛盾提供
犀牛盾Clear透明手機殼系列可與8色鏡頭框 、26色按鍵鈕，以及6色掛繩自由配搭使用。圖／犀牛盾提供
犀牛盾Clear透明手機殼系列，以一體成型極致工藝打造而成，乾淨無暇的透明外觀並擁有超越軍規等級的耐衝擊性，同步推出的掛繩配件，可以自由配色並切換穿戴模式。圖／犀牛盾提供
犀牛盾Clear透明手機殼系列，以一體成型極致工藝打造而成，乾淨無暇的透明外觀並擁有超越軍規等級的耐衝擊性，同步推出的掛繩配件，可以自由配色並切換穿戴模式。圖／犀牛盾提供
金色蛇骨鍊以高品質銅質材料鍍金製成，具抗汗、防水及抗敏感特性，且長達120公分可滿足各式身材需求。圖／CASETiFY提供
金色蛇骨鍊以高品質銅質材料鍍金製成，具抗汗、防水及抗敏感特性，且長達120公分可滿足各式身材需求。圖／CASETiFY提供

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