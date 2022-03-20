不再手忙腳亂找手機 CASETiFY、犀牛盾時尚手機背帶又潮又環保

近年吹起的小廢包潮流，連帶帶動手機背帶流行，將一刻都不能少的手機穩穩掛在身上，不用東翻西找，只要一個move就能立刻解鎖，拍照、掃碼優雅完成，還可以依照心情、服裝搭配造型。

CASETiFY近日推出全新升級版手機背帶套組，包含16款顏色設計的織繩、銀色與金色2款金屬鏈以及1款金色蛇骨鍊，共19款各種不同風格與設計的手機背帶，讓使用者解放雙手，搭配出個人專屬的時尚風格，更棒的是，隨附1個灰白色背帶掛環卡（金色與黑色D型環2種款式設計），可適用於市面上絕大多數的手機殼，使用者只需要簡單將掛環卡放置於手機殼下緣充電孔處，並且連同手機殼裝上手機再扣上背帶，即可輕鬆穿戴，並照常充電。

其中織繩手機背帶特別選用親膚的100%回收編織物料製成，雙繩式背帶設計最長可達150公分，並配備滑動式耐用登山扣，更方便隨時拿取手機，同時也能將隨身鑰匙、AirPods等物品掛在手機背帶上一同攜帶。 另有金、銀兩色金屬鏈與金色蛇骨鍊等高質感金屬材質的手機背帶套組供選擇，皆以親膚材質所打造，也具備防水、抗汗、抗敏感功能。