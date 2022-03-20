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全球首座風土導向蘭姆酒廠 革命家蘭姆酒抵台

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
來自加勒比海的革命家（Renegade）蘭姆酒品牌，是全球第一座以風土導向為主的農業型蘭姆酒蒸餾廠。圖／大隆嘉禾提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
來自加勒比海的革命家（Renegade）蘭姆酒品牌，是全球第一座以風土導向為主的農業型蘭姆酒蒸餾廠。圖／大隆嘉禾提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

來自加勒比海的革命家（Renegade）蘭姆酒品牌，是全球第一座以風土導向為主的農業型蘭姆酒蒸餾廠，甫上市便連續榮獲兩大國際殊榮——2022 Vinexpo Pairs巴黎國際葡萄酒及烈酒博覽會頒發的「年度最佳創新蘭姆酒品牌」，以及2022 The Rum & Cachaça Masters蘭姆酒與卡夏卡大師賽「頂級白蘭姆酒金牌獎」。

革命家蘭姆酒的創辦人Mark Reynier，是愛爾蘭開創性風土威士忌——沃特福品牌（Waterford Whisky）創始人，同時也是2001年復興艾雷島酒廠Bruichladdich核心人物。

Mark Reynier斥資兩千五百萬美金，打造位於格瑞納達（Grenada）的品牌革命家蘭姆酒，透過淬取不同風土特色的甘蔗莊園，從新鮮甘蔗到木桶嚴選，保持完整獨特性，打造出世界上風味最濃郁的蘭姆酒。

Mark Reynier表示：「我們有機會在這裡用最新穎的思維，嘗試做出真正特別的東西；利用我們在蘇格蘭和愛爾蘭的蒸餾經驗，來支持Renegade品牌的中心思想：帶有格瑞納達風土特色的蘭姆酒，堅持單一農場、單一莊園。」

丹弗林（DUNFERMLINE）單一莊園柱式蒸餾蘭姆酒，來自島上東北海岸的聖安德魯區域，其粘土的土壤成份有利於甘蔗的種植，幾個世紀以來都栽種著甘蔗。酒款帶有優雅的花香與清新的草本氣息，具有海風、檸檬、香蕉、鳳梨、薄荷、蘆筍汁、胡椒感、煙燻火腿的香氣，建議售價1,850元。

小巴克萊（NEW BACOLET）單一莊園壺式蒸餾蘭姆酒，洋溢醃漬橄欖、白胡椒、白色水果、乾燥花的香氣，尾韻帶有丁香與清涼藥草的鹹鮮感，建議售價1,850元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

丹弗林單一莊園柱式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
丹弗林單一莊園柱式蒸餾蘭姆酒，建議售價1,850元。圖／大隆嘉禾提供。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

品牌 甘蔗 愛爾蘭

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