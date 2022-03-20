藝術聯名款、藤籃款 「詩特莉」春季甜點還能化身野餐盤

春臨大地，來自東京的手工餅乾「詩特莉（Aunt Stella）」今春與台灣插畫藝術家陳純虹（Eszter Chen）合作，聯名推出以「畫框」為概念的全新造型禮盒。另外今年初販售的藤編系列禮盒，本季也重新升級回歸，為野餐愛好者帶來柔美的選擇。

陳純虹畢業於美國加州帕薩迪納藝術中心設計學院，過去曾與Apple、Burberry、Marimekko等國際品牌的合作，亦曾於美國時裝界擔任布料印花設計師與配色分析師，為倍受注目的台灣新銳藝術家。此次聯名推出的「晨霧森林」多用途禮盒，上蓋可做畫框使用，內含一幅Eszter精緻畫作、也可自由替換喜歡的作品；內盒則為可任意組裝隔板當作飾品小物收納盒的九宮格，讓禮盒成為居家質感小物。另外針對結婚新人，也可將禮盒畫作客制替換為婚紗照或似顏繪。內容物則有餅乾、磅蛋糕、茶葉等不同組合，每盒1,180元起。

詩特莉過去曾推出的藤編禮盒，本季也換上全新設計重新回歸。「沐光沁晨」早餐桌造型禮盒以繡球花、雞蛋花編織成圈所設計，皆內含特製玫瑰金餐具組（小茶匙與點心叉）、並附上品牌獨家設計帆布袋，金黃色袖套還可拆開做為餐墊及杯墊使用，每組2,880元，全台限量共1,000組。「夏恣綻花」六角造型禮盒則選用三色堇為主題、搭配粉綠霓虹般漸層色彩，袖套中央的窗型亦可撕下做為花語書籤小卡，每盒1,520元起。兩款禮盒及其周邊小物皆可當作拍照情境道具，也可使用精緻的藤編上蓋作托盤盛裝餐點，為春日野餐氛圍增添更多樂趣。