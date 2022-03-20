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飛利浦可摺疊輕巧掛燙機「元氣筒」30秒瞬熱 隨時亮麗登場

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
飛利浦元氣筒30秒快速啟動搞定衣物皺褶，連布料傢飾都可透過高溫蒸氣殺菌殺螨。圖／台灣飛利浦家電提供
飛利浦元氣筒30秒快速啟動搞定衣物皺褶，連布料傢飾都可透過高溫蒸氣殺菌殺螨。圖／台灣飛利浦家電提供

疫情趨緩，不管是島內旅行，還是公務差旅，熱度都漸漸開始恢復，出門在外若想要每天有型登場，方便隨身攜帶的掛燙機不可或缺，如果還可以摺疊收納，那就更方便了。飛利浦最新推出可摺疊輕巧掛燙機STH3020，官方還替他取了個很有活力的代稱「元氣筒」，有著榮獲德國iF設計獎的優雅圓筒流線外型，搭配簡約白機身與金環設計，摺疊收納後僅手掌大小，運用超導技術熨燙板，不挑衣料，只要30秒就能搞定衣物皺褶。

飛利浦可摺疊輕巧掛燙機只要30秒就能快速加熱，每分鐘20g的強力穿透蒸氣不間斷輸出，任何角度都能快速出氣補水，不需熨衣板的輔助便能輕柔安撫衣物，超導技術金屬熨燙板適用各種衣物材質，任何衣物的頑強褶皺都能瞬間服服貼貼，就連布料傢飾品如沙發、窗簾、絨毛玩偶等，都能以高溫蒸氣去除異味與殺菌，一支解決各種織品問題，是後疫情時代居家必備。

近期，台灣飛利浦家電也首創家電品牌自製脫口秀節目，每週四晚上10點於官方YouTube頻道首播，每集運用飛利浦家電聰明解決藝人、網紅最苦惱的家事問題。

飛利浦元氣筒體積輕巧可摺疊收納，不占空間出遊也方便，120ml分離式水箱可輕鬆拆卸，方便裝水。圖／台灣飛利浦家電提供
飛利浦元氣筒體積輕巧可摺疊收納，不占空間出遊也方便，120ml分離式水箱可輕鬆拆卸，方便裝水。圖／台灣飛利浦家電提供
飛利浦可摺疊輕巧掛燙機元氣筒，建議售價1,790元。圖／台灣飛利浦家電提供
飛利浦可摺疊輕巧掛燙機元氣筒，建議售價1,790元。圖／台灣飛利浦家電提供

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