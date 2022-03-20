全台限量250瓶 泰斯卡30年單一麥芽威士忌原酒來了

在威士忌迷引頸期盼下，泰斯卡身為斯凱島（Skye）上創立最久且唯一尚在運營中的酒廠，甫一開年便推出泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒，以原桶強度、非冷凝過濾的方式裝瓶，酒體呈現柔美風格，全球限量3,216瓶，其中250瓶獨獻台灣威士忌藏家，酒精濃度48.5%，建議售價32,900元。

泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒，熟成於珍稀美國橡木桶（finest refilled American Oak）超過30年的時間，延續品牌放蕩不羈的風格，強勁的胡椒香氣融合突出的甜感煙燻風味，歷經超過30年的時光，打造成熟迷人風味。

斯凱島除了令人垂涎三尺的泰斯卡單一麥芽威士忌外，更引人入勝的大抵是其同時具有蜿蜒曲折海岸線以及特殊火山地形全貌的奇特風光，其中每年舉辦的庫林丘陵攀登活動（Cuillin Hills）更是喜愛冒險挑戰的攀岩者最望眼欲穿的旅程。

庫林丘陵（Cuillin Hills）是位於斯凱島上的岩石山脈，火山地形構成參差不齊的尖峰、錯綜複雜的岩石山峰以及超過11公里長的蜿蜒山脊，通過嚴峻的考驗才能夠登上其頂峰。而為了慶祝泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒的上市，泰斯卡酒廠發出極為少數的邀請，只有具有雄心壯志勇於冒險的人選，才能一睹這雄偉的迷人景色，更展現源自於冒險的泰斯卡，狂野不羈追求卓越的精神。

此次的外包裝上更是別出心裁，如若無法親臨庫林丘陵，在內盒可以看到原貌呈現庫林丘陵頂峰的絕美景緻，極具臨場感實景的盒裝設計和瓶身雕刻的華貴描金線條，如同藝術逸品一般更增添其收藏的價值。讓威士忌酩家在品酩泰斯卡30年單一麥芽威士忌限量原酒的同時，更能一覽斯凱島的無限風光。

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