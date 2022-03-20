行走的「露腰裝教科書」 克莉絲汀史都華教你遮贅肉

女星克莉絲汀史都華最近依舊忙著為主演的黛妃傳記電影《史賓賽》宣傳，向來就非常會駕馭各種風格造型的她，在這陣子的行程中當然也換穿了多套不同品牌的服裝，其中又以今年春夏大熱的中空「露腰裝」為主，從針織套裝、西裝再到禮服，克莉絲汀史都華全都完美示範，封她為「行走的露腰裝教科書」也不為過。

在近日的宣傳活動上，克莉絲汀史都華穿著Alessandra Rich的黃色條紋針織裙裝亮相，這身設計既有60年代的復古口袋細節，也以短版上衣展現90年代露腰裝的潮流，貼身的高腰長裙更可以遮掩小腹、秀出身材曲線，一派休閒中不失性感。

「中性風」也是克莉絲汀史都華很擅長駕馭的風格，在她最近的露腰穿搭中，也有不少運用西裝外套搭配褲裝的造型，這種穿法非常適合對自己腰間肉沒有自信的人，內搭短版上衣以西裝外套遮蓋兩側的腰間肉，版型俐落硬挺的外套與褲子也能打造顯瘦look，帥氣有型。