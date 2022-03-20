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行走的「露腰裝教科書」 克莉絲汀史都華教你遮贅肉

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
克莉絲汀史都華可以說是「行走的露腰裝教科書」。圖／香奈兒提供、摘自IG
克莉絲汀史都華可以說是「行走的露腰裝教科書」。圖／香奈兒提供、摘自IG

女星克莉絲汀史都華最近依舊忙著為主演的黛妃傳記電影《史賓賽》宣傳，向來就非常會駕馭各種風格造型的她，在這陣子的行程中當然也換穿了多套不同品牌的服裝，其中又以今年春夏大熱的中空「露腰裝」為主，從針織套裝、西裝再到禮服，克莉絲汀史都華全都完美示範，封她為「行走的露腰裝教科書」也不為過。

在近日的宣傳活動上，克莉絲汀史都華穿著Alessandra Rich的黃色條紋針織裙裝亮相，這身設計既有60年代的復古口袋細節，也以短版上衣展現90年代露腰裝的潮流，貼身的高腰長裙更可以遮掩小腹、秀出身材曲線，一派休閒中不失性感。

「中性風」也是克莉絲汀史都華很擅長駕馭的風格，在她最近的露腰穿搭中，也有不少運用西裝外套搭配褲裝的造型，這種穿法非常適合對自己腰間肉沒有自信的人，內搭短版上衣以西裝外套遮蓋兩側的腰間肉，版型俐落硬挺的外套與褲子也能打造顯瘦look，帥氣有型。

而之前在聖塔芭芭拉電影節中，克莉絲汀史都華則是以香奈兒春夏高級訂製服系列的黑色綢紗幾何圖騰上衣與黑色絲綢薄紗飾以荷葉邊與幻象珍珠刺繡禮服造型登場，善盡品牌大使責任。這身造型其實非常性感火辣，中空部分以黑色綢紗覆蓋，營造神秘的透視感，更注入繁複裝飾細節魅力，格外搶眼。

內搭短版上衣以西裝外套遮蓋兩側的腰間肉，這種穿法非常適合對自己腰間肉沒有自信的人。圖／摘自IG
內搭短版上衣以西裝外套遮蓋兩側的腰間肉，這種穿法非常適合對自己腰間肉沒有自信的人。圖／摘自IG
「中性風」也是克莉絲汀史都華很擅長駕馭的風格，在她最近的露腰穿搭中，也有不少運用西裝外套搭配褲裝的造型。圖／摘自IG
「中性風」也是克莉絲汀史都華很擅長駕馭的風格，在她最近的露腰穿搭中，也有不少運用西裝外套搭配褲裝的造型。圖／摘自IG
克莉絲汀史都華穿Alessandra Rich的黃色條紋針織裙裝，這身設計既有60年代的復古口袋細節，也以短版上衣展現90年代露腰裝的潮流。圖／摘自IG
克莉絲汀史都華穿Alessandra Rich的黃色條紋針織裙裝，這身設計既有60年代的復古口袋細節，也以短版上衣展現90年代露腰裝的潮流。圖／摘自IG
克莉絲汀史都華可以說是「行走的露腰裝教科書」。圖／摘自IG
克莉絲汀史都華可以說是「行走的露腰裝教科書」。圖／摘自IG
克莉絲汀史都華穿香奈兒春夏高級訂製服系列的黑色綢紗幾何圖騰上衣與黑色絲綢薄紗飾以荷葉邊與幻象珍珠刺繡禮服，中空部分以黑色綢紗覆蓋，營造神秘的透視感，更注入繁複裝飾細節魅力。圖／香奈兒提供
克莉絲汀史都華穿香奈兒春夏高級訂製服系列的黑色綢紗幾何圖騰上衣與黑色絲綢薄紗飾以荷葉邊與幻象珍珠刺繡禮服，中空部分以黑色綢紗覆蓋，營造神秘的透視感，更注入繁複裝飾細節魅力。圖／香奈兒提供

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