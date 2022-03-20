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50種食材吃到飽400元起！中壢首間「築間吃到飽」開幕
繼今年2月於桃園展店後，築間餐飲旗下的「築間幸福鍋物」，將於3月25日進駐中壢威尼斯影城，並且提供升級版的「蔬食自助吧」服務，可無限品嚐50種以上的蔬食、飲料與冰品，最低400元起。另外同集團的「有之和牛」、「本格和牛」也限時推出基隆人、壽星專屬優惠，可享「全桌88折」。
即將開幕的築間威尼斯店位於中壢威尼斯影城，佔地約60坪，提供50席內用座位，同樣主打招牌的鍋物套餐。不同於過去方案中的「固定式菜盤」，店內提供「蔬食自助吧」，只要開鍋就可以享受超過50種以上的新鮮蔬食及飲料、冰品，通通採無限量供應，也將成為中壢首間可以吃到飽的築間幸福鍋物，每人400～1,580元不等。為慶祝新店開幕，參與官方臉書活動，還可獲得「肉品／海鮮10選1優惠券」。
除此之外，即日起至3月底期間，築間餐飲集團旗下的和牛吃到飽鍋物餐廳「有之和牛」，限時推出基隆店限定的基隆人優惠活動。即日起至3月31日期間，凡身份證字號英文字母為「C」，就可享「全桌88折」的優惠，同桌最高可折抵6位、最高現省1,356元。
另外全台「有之和牛」以及燒肉吃到飽的「本格燒肉」，也首次推出壽星專屬優惠，即日起凡當日壽星用餐，出示身份證或健保卡，也可享全桌88折優惠，同樣最高可折抵6位，讓壽星能與親友們一同歡度生日。
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