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士林打卡新亮點 重量級藝術家打造兩處彩繪絕美堤壁

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
位於通河東街一段105巷口的堤壁，是由藝術家張漢寧設計，作品以士林的歷史為設計發想，命名為「流轉蘭林」。圖／北市府水利處提供
位於通河東街一段105巷口的堤壁，是由藝術家張漢寧設計，作品以士林的歷史為設計發想，命名為「流轉蘭林」。圖／北市府水利處提供

為了打造士林區成為民眾休閒景點，台北市工務局邀請重量級藝術家操刀，將士林區通河東街一段及二段堤壁彩繪為藝術新亮點，透過兩位藝術家的繪畫作品，呈現不同風格魅力的士林。

台北市工務局水利處表示，位於通河東街一段105巷口的堤壁，是由藝術家張漢寧設計，作品以士林的歷史為設計發想，命名為「流轉蘭林」，因士林過去蓊鬱蒼翠，曾多產蘭花聞名，舊稱「蘭林」；士林閩南語也與「樹林」發音接近，此堤壁設計不但有豐富的森林樣貌，也融入士林變遷，呼應從前至今的改變。

另一個絕美堤壁位於通河東街二段1號，設計師為藝術家陳普，他以士林河岸為設計發想，以水中生物為主題，作品名為「光影游暮」，運用動態視覺筆觸，讓堤壁和河岸充滿活力與生機，不僅呼應河岸親子共融遊具的歡樂，也突顯出士林河岸獨到的美景風光。

水利處說，這些堤壁的設計者都是重量級藝術家，「流轉蘭林」藝術家張漢寧是中華民國工業設計協會理事長，也是佳評如潮的2019至2020台灣燈會策展人；「光影游暮」藝術家陳普擅長跨媒介敘事創作，曾獲日本GMARK標章，也是2020金點獎最佳設計獎得主。

位於通河東街二段1號，設計師為藝術家陳普，他以士林河岸為設計發想，以水中生物為主題，作品名為「光影游暮」。圖／北市府水利處提供
位於通河東街二段1號，設計師為藝術家陳普，他以士林河岸為設計發想，以水中生物為主題，作品名為「光影游暮」。圖／北市府水利處提供

藝術家 北市

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