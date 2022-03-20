士林打卡新亮點 重量級藝術家打造兩處彩繪絕美堤壁

為了打造士林區成為民眾休閒景點，台北市工務局邀請重量級藝術家操刀，將士林區通河東街一段及二段堤壁彩繪為藝術新亮點，透過兩位藝術家的繪畫作品，呈現不同風格魅力的士林。

台北市工務局水利處表示，位於通河東街一段105巷口的堤壁，是由藝術家張漢寧設計，作品以士林的歷史為設計發想，命名為「流轉蘭林」，因士林過去蓊鬱蒼翠，曾多產蘭花聞名，舊稱「蘭林」；士林閩南語也與「樹林」發音接近，此堤壁設計不但有豐富的森林樣貌，也融入士林變遷，呼應從前至今的改變。

另一個絕美堤壁位於通河東街二段1號，設計師為藝術家陳普，他以士林河岸為設計發想，以水中生物為主題，作品名為「光影游暮」，運用動態視覺筆觸，讓堤壁和河岸充滿活力與生機，不僅呼應河岸親子共融遊具的歡樂，也突顯出士林河岸獨到的美景風光。