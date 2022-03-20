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台灣獨賣！蘇格蘭六海島威士忌風格一口擁有

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
「六海島蘭姆桶純麥蘇格蘭威士忌」，以48%強度裝瓶，全台限量1,200瓶。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「六海島蘭姆桶純麥蘇格蘭威士忌」，以48%強度裝瓶，全台限量1,200瓶。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

六海島純麥蘇格蘭威士忌，顧名思議是精選蘇格蘭本島外之六個海島（Islay、 Jura、Skye、Mull、Orkney及Arran島）的代表性酒廠威士忌集結而成，擁有六家海島蒸餾廠風格。陸海洋行引進亞洲首發「六海島經典航海純麥蘇格蘭威士忌」，與台灣獨賣的「六海島蘭姆桶純麥蘇格蘭威士忌」，讓老饕們一口擁有六島精華。

六海島威士忌團隊2022年推出新裝改版，首支酒款「六海島經典航海純麥蘇格蘭威士忌」以46%酒精度裝瓶，多重複雜的香氣，微鹹的海風中有著辛香調，絲絲胡椒香味伴隨著煙醺灰燼味，杯中的餘香漸漸出現肥皂香和長在苔蘚植物旁的淡淡花香。滑順口感，豐富木質調中 充滿甘甜滋味，柑橘水果香和舒服的泥煤味。尾韻柔美綿長，淡淡的微鹹感，柔順回甘，建議售價1,850元。

台灣獨家限量酒款「六海島蘭姆桶純麥蘇格蘭威士忌」，嚴選來自加勒比海蘭姆酒桶中陳放數十個月，不經冷凝過濾，以48%強度裝瓶，全台限量1,200瓶，建議售價2,450元。

品飲時首先出現熟悉的大自然森林氣息，香草胡椒和香蕉水果芬芳交錯出現，在泥煤香氣中漸漸出現柑橘甜香。絲滑濃郁口感，舒服的辛香味結合泥煤滋味，明顯的堅果香氣中帶有清新怡人的萊姆果香。飽滿尾韻煙燻香氣，持續以優雅的甘甜味做結尾。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「六海島經典航海純麥蘇格蘭威士忌」，以46%酒精度裝瓶。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「六海島經典航海純麥蘇格蘭威士忌」，以46%酒精度裝瓶。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
陸海洋行引進亞洲首發「六海島經典航海純麥蘇格蘭威士忌」，與台灣獨賣的「六海島蘭姆桶純麥蘇格蘭威士忌」（右）。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
陸海洋行引進亞洲首發「六海島經典航海純麥蘇格蘭威士忌」，與台灣獨賣的「六海島蘭姆桶純麥蘇格蘭威士忌」（右）。圖／陸海洋行提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

蘇格蘭 柑橘 酒精

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