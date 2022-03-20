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動手指就能吃麻辣鴨血！JK廚房 x 辣椒先生 新品登場
方便快速的外送餐點，已經成為現代人生活不可或缺的美食服務。雲端廚房「Just Kitchen（JK廚房）」本季與「辣椒先生」聯名，推出花椒牛肉拌麵、剝皮辣椒雞湯、麻辣花椒鴨血等11款料理，讓民眾不用出門，也能輕鬆在家享受辛辣麻香的滋味。
2019年面市的「辣椒先生」，主打辛辣系料理，品項多元。而JK廚房則是整合中央廚房、虛擬餐廳與外送的餐飲服務，旗下擁有超過30品牌。此次雙方合作推出「Just Kitchen x 金博家辣椒先生」方案，共計有11個品項。其中「微辣王妃剝皮辣椒餛飩雞湯」是選用老母雞、豬大骨與皇家松露薄鹽醬油慢火燉煲，再佐以百年醬麴剝皮辣椒、台灣嫩雞腿塊及8顆餛飩，帶來大大的飽足感，每份原價299元，優惠價239元。「麻辣花椒鴨血套餐」則嚴選漢方辛香料與雞湯熬煮成香濃麻辣湯底，加入滷汁入味的100%純鴨血、精選陽刀麵，還附上獨家精煉花椒油，讓饕客可以自由調製辣度，原價299元，特價231元。
除此之外，另外還有剝皮辣椒牛肉拌麵、花椒牛肉拌麵、麻辣椒香餛飩等品項，同樣各有不同的刺激風韻。針對不吃辣的民眾，也提供有「彼得潘不吃辣原盅餛飩雞湯」、「彼得潘不吃辣原盅雞湯麵」及「我不會辣叉燒豚乾拌麵」等品項可供選擇。目前全系列商品已於JK廚房17間衛星廚房上市，可透過UberEats 和foodpanda，以及Just Kitchen Line訂購，8折優惠價最低99元起。
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