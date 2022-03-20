慶祝33歲生日 莉莉柯林斯「露腰西裝」穿搭好性感！

出道多年因《艾蜜莉在巴黎》系列影集紅遍全球的莉莉柯林斯，日前度過33歲生日（3月18日）。今年這個日子對她來說不只是生日，而且還是她演出的最新電影《黃金屋》的上架日，因此她也在IG同步發文和大家分享喜悅。

莉莉柯林斯：「生日裝！多美好的一天！能在我的生日推出《黃金屋》實在難以言喻內心有多麽愉快。」她以一身Tibi的灰藍色調的西裝套裝作為慶生造型，雖然是帥氣俐落的褲裝，但是外套的腰間兩側以鏤空設計呈現，單穿方式也特別性感。搭配白色尖頭高跟鞋，展現時尚優雅的女人味，她的70年代直髮造型也更注入一股慵懶隨性的風格。