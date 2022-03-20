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慶祝33歲生日 莉莉柯林斯「露腰西裝」穿搭好性感！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
出道多年因《艾蜜莉在巴黎》系列影集紅遍全球的莉莉柯林斯，日前度過33歲生日（3月18日）。圖／摘自IG
出道多年因《艾蜜莉在巴黎》系列影集紅遍全球的莉莉柯林斯，日前度過33歲生日（3月18日）。圖／摘自IG

出道多年因《艾蜜莉在巴黎》系列影集紅遍全球的莉莉柯林斯，日前度過33歲生日（3月18日）。今年這個日子對她來說不只是生日，而且還是她演出的最新電影《黃金屋》的上架日，因此她也在IG同步發文和大家分享喜悅。

莉莉柯林斯：「生日裝！多美好的一天！能在我的生日推出《黃金屋》實在難以言喻內心有多麽愉快。」她以一身Tibi的灰藍色調的西裝套裝作為慶生造型，雖然是帥氣俐落的褲裝，但是外套的腰間兩側以鏤空設計呈現，單穿方式也特別性感。搭配白色尖頭高跟鞋，展現時尚優雅的女人味，她的70年代直髮造型也更注入一股慵懶隨性的風格。

電影《黃金屋》描述由傑西普萊蒙和莉莉柯林斯飾演的科技大亨與妻子在度假小屋遭遇劫匪搶劫的故事，由莉莉的老公查理麥道威爾親自執導，是部驚悚類型電影，已於Netflix上架。

莉莉柯林斯演出的最新電影《黃金屋》新上架。圖／摘自IG
莉莉柯林斯演出的最新電影《黃金屋》新上架。圖／摘自IG
莉莉柯林斯穿Tibi灰藍色調西裝套裝，外套的腰間兩側以鏤空設計呈現，單穿方式也特別性感。圖／摘自IG
莉莉柯林斯穿Tibi灰藍色調西裝套裝，外套的腰間兩側以鏤空設計呈現，單穿方式也特別性感。圖／摘自IG
莉莉柯林斯穿Tibi灰藍色調西裝套裝，外套的腰間兩側以鏤空設計呈現，單穿方式也特別性感。圖／摘自IG
莉莉柯林斯穿Tibi灰藍色調西裝套裝，外套的腰間兩側以鏤空設計呈現，單穿方式也特別性感。圖／摘自IG
出道多年因《艾蜜莉在巴黎》系列影集紅遍全球的莉莉柯林斯，日前度過33歲生日（3月18日）。圖／摘自IG
出道多年因《艾蜜莉在巴黎》系列影集紅遍全球的莉莉柯林斯，日前度過33歲生日（3月18日）。圖／摘自IG
莉莉柯林斯穿Tibi灰藍色調西裝套裝，外套的腰間兩側以鏤空設計呈現，單穿方式也特別性感。圖／摘自IG
莉莉柯林斯穿Tibi灰藍色調西裝套裝，外套的腰間兩側以鏤空設計呈現，單穿方式也特別性感。圖／摘自IG

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