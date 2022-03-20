終結單身 水道博物館文創商品「助攻」熱賣中

台南山上花園水道博物館近日接到粉絲分享喜訊，日前來館內購買月老香水及軟糖轉送友人，成功幫助30歲友人首度交到女友，而去年也有遊客分享買香水後送給姪子，讓姪子找到女朋友，館方這兩天將這喜訊上傳臉書，不少單身粉絲笑說也要來搶購，希望早日脫單。

台南市政府文化局開發的月老系列商品有在山上花園水道博物館等據點販售，314白色情人節剛過，館方就接到粉絲分享，年初來水道博物館參觀，因聽說去年有遊客買了「戀愛組合包」月老明星花露水、月老軟糖贈送親戚，結果30歲大親戚的兒子脫單成功，投足間洋溢幸福感，散發濃濃戀愛粉紅泡泡。

粉絲也說，自己也買了月老明星花露水回去送給友人，不到一個月，友人竟然說自己異性緣明顯增加，這或許是巧合，但好心情藏不住，生活更有活力。

文化局長葉澤山表示，神明加持系列商品一直都是古蹟區非常受歡迎紀念品，以月老系列最受歡迎，因為愛情一向是最受人關注的運勢，月老明星花露水跟月老軟糖，不論送禮或自用都非常受歡迎。學生遊客還會買孔子的至聖點心麵以及魁星餅乾，親子客最愛買八家將的乖乖；而天后可樂果更「有吃有保庇」，雖然已上市一段時間，但銷售熱度一直未減。