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疫情衝擊不能出國 500件二手Coach集結遠雄廣場供挑選

聯合報 / 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止遠雄廣場日本二手店2nd STREET，3月31日前推出二手Coach集結限定活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場日本二手店2nd STREET，3月31日前推出二手Coach集結限定活動。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止遠雄廣場表示，日本二手服飾專賣店「2nd STREET」進駐遠雄廣場，即日起到3月31日推出二手Coach集結限定活動，主題是小資女最喜愛的微精品，挑選來自台灣各店鋪500件以上各式包款，歡迎有興趣的消費者前往盡情挑選。

遠雄廣場抓準永續時尚環保意識，引進在日本擁有超過600家連鎖門市的二手服飾專賣店2nd STREET。繼香奈兒、北臉檔期後，2nd STREET也在3月31日前推出二手Coach集結限定活動，延續精品價值。

受到新冠肺炎疫情限制，台灣消費者難以出國購買精品，讓國內精品的消費客群轉向二手市場。2nd STREET 汐止遠雄店日式簡潔陳列，讓消費者有時尚、舒適的購物環境，改變傳統二手品買賣給人繁亂的刻板印象。

遠雄廣場表示，這場活動選出來自台灣各店鋪500件以上商品，包括POPPY、Signature、MADISON、Legacy、SOHO、HAMPTONS、BELLCKER、Patchwork、Op Art等系列，種類齊全，每樣商品都有鑑定書和保證書，供消費者安心選購。

遠雄廣場目前除2nd STREET行銷活動，法國公雞牌「Le Coq Sportif」也推出商品全面8折起，滿3300現抵300元，單筆消費滿3800送經典文青包優惠。

遠雄廣場與先買後付品牌Atome合作，提供消費者體驗智能購物新趨勢。現在使用Atome支付，新客首刷滿1500折250元（僅限首次App結帳使用），舊戶滿3000折250元，並加碼滿3萬再折2500元。

春暖花開時節，遠雄廣場也規劃多場手作美學講座，3月26日安排「MUJI香氛乾燥花蠟片DIY」，運用無香蠟燭和精油，搭配乾燥花就做出獨一無二的香氛蠟片，相關活動可至官網（https://lihi1.cc/Snggw）報名。

新北市汐止遠雄廣場日本二手店2nd STREET，3月31日前推出二手Coach集結限定活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場日本二手店2nd STREET，3月31日前推出二手Coach集結限定活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場日本二手店2nd STREET，3月31日前推出二手Coach集結限定活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場日本二手店2nd STREET，3月31日前推出二手Coach集結限定活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場春季改裝，法國公雞牌「Le Coq Sportif」推出商品全面8折起，滿3300現抵300元優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場春季改裝，法國公雞牌「Le Coq Sportif」推出商品全面8折起，滿3300現抵300元優惠。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場日本二手店2nd STREET，3月31日前推出二手Coach集結限定活動。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止遠雄廣場日本二手店2nd STREET，3月31日前推出二手Coach集結限定活動。圖／遠雄廣場提供

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