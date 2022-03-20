二次大戰時期 林茂賢：全台都有媽祖接炸彈護民傳說

台中市港區藝術中心「港藝開講」專題講座，昨邀請民俗專家林茂賢老師主講「媽祖文化談性平」，以幽默風趣方式介紹台灣媽祖信仰的特色，俄烏戰爭持續中，林茂賢說，第二次世界大戰期間，美軍對台灣展開大空襲，全台灣都有媽祖接炸彈或以裙擺將炸彈撥向外海拯救百姓的傳說。

林茂賢說，媽祖在清代被官方敕封為天后，但在台灣民眾祈求保佑時，會稱呼「媽祖」或「媽祖婆」，不會使用天后一詞，媽祖神像在中國大陸是以未婚的少女的形象呈現，但在台灣媽祖神像則是形塑為敦厚的中年婦人，說明媽祖的母親意象深植台灣民心。

林茂賢表示，媽祖的母親意象，既不是宗教的創世主、造物主概念，也沒有創造宇宙萬物、宰御萬物的傳說，而是以慈母的形象守護百姓、庇佑信徒。當人們焦慮不安、痛苦無助時，媽祖就如同慈母一般，以溫和、慈祥、包容和關懷，撫慰每一個受創、不安的心靈。

談到最近爆發的俄烏戰爭，林茂賢說，第二次世界大戰期間，美軍對台灣展開大空襲，全台灣都有媽祖接炸彈或以裙擺將炸彈撥向外海拯救百姓的傳說，如台中的大甲鎮瀾宮、旱溪樂成宮，都有相關神蹟；他說當民眾在面對戰爭而求助無門時，媽祖信仰在無形中讓遭受到戰亂的人們獲得心靈支柱、得到庇護。