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台糖尖山埤江南渡假村花旗木綻放 穿和服享免費入園

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台糖柳營尖山埤江南渡假村大片花旗木，日來綻放中，業者推出優惠方案邀遊客來賞花。圖／業者提供
台糖柳營尖山埤江南渡假村大片花旗木，日來綻放中，業者推出優惠方案邀遊客來賞花。圖／業者提供

台糖柳營尖山埤江南渡假村大片花旗木日來綻放中，花期將持續到下月，業者即日起至４月10日止推出「桃紅滿江南-IG攝影比賽」活動，Coser或穿和服(含浴衣)入園，本人可享免門票入園，陪同3名可享兒童票價100元優惠。

江南渡假村說，園區花旗木廣植近200株，每年春天已成為南部熱門賞花景點之一，賞花期間推出「桃紅半價、Coser免費」入園優惠，民眾只要身穿桃紅色服裝入園，可享門票半價75元優惠；Coser或穿和服(含浴衣)入園，本人免門票入園，陪同3名可享兒童票價100元優惠。

江南渡假村也安排4月2至4日兒童節連假舉辦「湖畔野餐派對」活動，邀請街頭藝人進行造型氣球教學及聘請專業老師帶領小朋友創作黏土DIY，也安排「旭山小市集」提供多樣在地美食及小吃，業者為此也推優惠方案，凡下午3點前購買一般票入園(不含優惠票)即贈50元市集抵用券，可抵用市集及遊園車消費。

而在市集現場(野餐服務處)購買100元市集抵用券，還可享免費租借野餐墊及野餐籃服務。另外，線上預購套票，除可享免費租借野餐墊及野餐籃，再贈送泡泡棒1支，購票網址:https://lihi1.com/qPOwf

野餐 和服 票價

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