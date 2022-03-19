聽新聞
test
0:00 / 0:00

條通解密！這3家日式風格酒吧 美味不踩雷！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
除了簡易的啤酒、1加1調酒外，K.K.餐酒館的強項更在於宛如餐廳水準的精緻食物。記者 / 釋俊哲攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
除了簡易的啤酒、1加1調酒外，K.K.餐酒館的強項更在於宛如餐廳水準的精緻食物。記者 / 釋俊哲攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

華燈初上第三季昨日已於Netflix上線。不少網路新聞紛紛針「誰是兇手」大作文章，連帶也讓日式條通的夜生活引人好奇。現行法規常將酒吧與酒店視為同一類別，但實情是：酒吧多僅以調製式調酒為主、氣氛與餐食為輔，與所謂日式酒店大不相同。想去條通走一遭？這裡有三間酒吧推薦，不踩雷，讓你輕鬆享受愜意的微醺時光。

一、No.19 X 銀座專業風格

默默在條通開業近七年的「No.19」除了因為門牌號碼而得名，低調、簡約的氣氛，更是不少調酒師下班之後放鬆的好去處。狹長型的吧檯內，半透明、透著光的酒櫃也像是和式房間的隔板。無論男性或女性調酒師都身著正式西裝，宛如來到銀座商業大樓內的正式酒吧。除了經典、創意特調，嘴饞時也可請店家代為點菜，將鄰近的美味小點外帶上桌，加上具有穩定優秀水準的調酒，是條通的不踩雷推薦。

地址：台北市中山區林森北路133巷19號

二、K.K.餐酒館 X 日式洋食餐酒館

由母子檔開設的K.K.餐酒館，業主原本曾在日本銀座經營高價日式料理多年，去年年底才回到台灣。除了簡易的啤酒、1加1調酒外，K.K.餐酒館的強項更在於宛如餐廳水準的精緻食物，其中漢堡排更是店家強力主推。在小酌之前想滿足味蕾？K.K.餐酒館的口味美味、且不會讓人失望。

地址：台北市中山區林森北路133巷52號

三、7th Japanese X 昭和風格 小花貓討喜加分

如果只是站在一樓，看著燈箱旁邊的7th Japanes的規矩，可能會讓人為之卻步。但實際坐上吧檯時，從燈光照明、收藏杯具，卻可感受到並非店家刻意營造、但濃濃的昭和氣氛。店內的調酒師都穿上了日式浴衣，但調酒則拿出認真本事。尤其店家內還有一隻混血的小花貓，不時跳上吧檯與人親近。事實上7th Japanese確實是由原本位於神戶的日本專業人士開設，未來並仍有計劃在台灣展現。還不能去日本旅遊時，或許到7th Japanese喝一杯吧？

地址：台北市中山區林森北路119巷47號2樓

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

除了經典、創意特調，嘴饞時也可請店家代為點菜，將鄰近美味小點外帶上桌，加上具有穩定優秀水準的調酒，是條通的不踩雷推薦。記者 / 釋俊哲攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
除了經典、創意特調，嘴饞時也可請店家代為點菜，將鄰近美味小點外帶上桌，加上具有穩定優秀水準的調酒，是條通的不踩雷推薦。記者 / 釋俊哲攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
7th Japanese從燈光照明、收藏杯具，都可感受到雖非店家刻意營造、但濃濃的昭和懷舊氣氛。記者 / 釋俊哲攝影。
7th Japanese從燈光照明、收藏杯具，都可感受到雖非店家刻意營造、但濃濃的昭和懷舊氣氛。記者 / 釋俊哲攝影。
No.19低調、簡約的氣氛，是不少調酒師下班後放鬆的好去處。記者 / 釋俊哲攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
No.19低調、簡約的氣氛，是不少調酒師下班後放鬆的好去處。記者 / 釋俊哲攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
正餐價格的日式漢堡排，是K.K.餐酒館的強力主推菜色。圖 / 翻攝自 ig @ k.k.bar
正餐價格的日式漢堡排，是K.K.餐酒館的強力主推菜色。圖 / 翻攝自 ig @ k.k.bar

日本 北市 酒店

延伸閱讀

妙齡女餐酒館喝爛醉 慘遭陌生男撿屍載去汽車旅館硬上

台中南洋風深夜廚房！老酒吧變身茅草屋「珍麗廚房」 享受創意料理和小酌時光

「全明星」林思宇找砲友 邀王子、江宏傑加入練淫聲

南非男不滿被戴綠帽、持傳輸線勒妻 雄檢今依殺人未遂罪起訴

相關新聞

科技結合海洋生物 海科館潮境智能海洋館25日開幕

結合海洋生物與科技虛實整合的國立海洋科技博物館潮境智能海洋館，25日開幕。3月26日到31日試營運期間，海科館周邊6里里...

潮境智能海洋館25日開幕 2樓高水族缸看水母等海洋生物

位基隆海科館潮境公園的「潮境智能海洋館」，將在25日開幕試營運，為一座結合新興展示科技與海洋生物的智能水族館，座落在潮境...

條通解密！這3家日式風格酒吧 美味不踩雷！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

《高山上的熱氣球》全於梨山拍 參山處包場請你看電影

入圍金馬獎最佳原著劇本電影《高山上的熱氣球》，18日已於全台上映，該片全程於梨山拍攝，交通部觀光局參山國家風景區管理處特...

搶兒童節連假商機 12歲以下義大世界1元、酒店送早餐

兒童節四天連假將於4月2日至5日登場，義大遊樂世界祭出12歲以下兒童門票1元、陪同大人580元優惠，另有總獎金10萬元現...

蜘蛛人、格雷都愛這位？評論家選擇獎 男星手表小點名

日前第27屆評論家選擇獎才在洛杉磯完美落幕，除了各家女星皆以華服、珠寶盛裝出席，其實男性也多換上全套正式西裝展現紳士氣息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。