條通解密！這3家日式風格酒吧 美味不踩雷！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

華燈初上第三季昨日已於Netflix上線。不少網路新聞紛紛針「誰是兇手」大作文章，連帶也讓日式條通的夜生活引人好奇。現行法規常將酒吧與酒店視為同一類別，但實情是：酒吧多僅以調製式調酒為主、氣氛與餐食為輔，與所謂日式酒店大不相同。想去條通走一遭？這裡有三間酒吧推薦，不踩雷，讓你輕鬆享受愜意的微醺時光。

一、No.19 X 銀座專業風格

默默在條通開業近七年的「No.19」除了因為門牌號碼而得名，低調、簡約的氣氛，更是不少調酒師下班之後放鬆的好去處。狹長型的吧檯內，半透明、透著光的酒櫃也像是和式房間的隔板。無論男性或女性調酒師都身著正式西裝，宛如來到銀座商業大樓內的正式酒吧。除了經典、創意特調，嘴饞時也可請店家代為點菜，將鄰近的美味小點外帶上桌，加上具有穩定優秀水準的調酒，是條通的不踩雷推薦。

地址：台北市中山區林森北路133巷19號

二、K.K.餐酒館 X 日式洋食餐酒館

由母子檔開設的K.K.餐酒館，業主原本曾在日本銀座經營高價日式料理多年，去年年底才回到台灣。除了簡易的啤酒、1加1調酒外，K.K.餐酒館的強項更在於宛如餐廳水準的精緻食物，其中漢堡排更是店家強力主推。在小酌之前想滿足味蕾？K.K.餐酒館的口味美味、且不會讓人失望。

地址：台北市中山區林森北路133巷52號

三、7th Japanese X 昭和風格 小花貓討喜加分

如果只是站在一樓，看著燈箱旁邊的7th Japanes的規矩，可能會讓人為之卻步。但實際坐上吧檯時，從燈光照明、收藏杯具，卻可感受到並非店家刻意營造、但濃濃的昭和氣氛。店內的調酒師都穿上了日式浴衣，但調酒則拿出認真本事。尤其店家內還有一隻混血的小花貓，不時跳上吧檯與人親近。事實上7th Japanese確實是由原本位於神戶的日本專業人士開設，未來並仍有計劃在台灣展現。還不能去日本旅遊時，或許到7th Japanese喝一杯吧？

地址：台北市中山區林森北路119巷47號2樓