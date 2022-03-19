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搶兒童節連假商機 12歲以下義大世界1元、酒店送早餐
兒童節四天連假將於4月2日至5日登場，義大遊樂世界祭出12歲以下兒童門票1元、陪同大人580元優惠，另有總獎金10萬元現金禮券的徵文活動，義大皇家酒店也推出「經典雙重奏」、「5是孩子王」等限量住房專案、餐廳也有打折活動，望吸引親子到訪旅遊。
義大世界表示，4月1日至5日期間12歲以下兒童只要1元，需搭配一名成人陪同，成人門票優惠價580元，兩人須同時入園，兒童劇場也推出全新兒童劇「有熊麥照」，適逢義大世界12周年特別舉辦徵文活動，有機會獲得總獎金超過10萬元的義大世界現金禮券。
義大皇家酒店表示，4月4日、5日的「經典雙重奏」8888元方案，遊客可選擇連住經典客房2晚或一次預約2間含2客早餐。4日當天推出「5是孩子王」5888元限定優惠，當天入住2張中床家庭房一晚含早餐2客，再加碼招待2名12歲以下兒童吃早餐、每位房客送義大世界摩天輪搭乘券，下午5點後入住還可到隔天晚上9點再退房等，飯店內也規畫互動遊戲，2、3日結合高雄市飛揚褔利服務協會舉辦「當我們童在義起」兒童節公益市集。
義大皇家酒店內餐廳也配合推出打折活動，2日至4日晚上舉辦夢之湖宵夜派對，有樂團現場演唱及美食，每人低消250元起，另加10%服務費，4日至10日人氣吃到飽餐廳星亞自助餐廳與Casa Fontana義大利餐廳，晚餐時段只要有一位12歲以下同行用餐，結帳時可參加折扣抽，整筆金額最高享75折優惠 （原價一成服務費另計）。
另外，只要點選Yanagi柳町日本料理最受好評的鍋物吃到飽，或是The cut牛排屋鐵板燒1080元以上套餐，同行12歲以下兒童可以75折折扣享用兒童餐。相關資訊可上義大皇家酒店、義大遊樂世界官網及臉書粉專查詢。
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