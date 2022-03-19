蜘蛛人、格雷都愛這位？評論家選擇獎 男星手表小點名

日前第27屆評論家選擇獎才在洛杉磯完美落幕，除了各家女星皆以華服、珠寶盛裝出席，其實男性也多換上全套正式西裝展現紳士氣息，而雖然男性的造型變化多，但包含「蜘蛛人」Andrew Garfield、傑米‧道南（Jamie Dornan） ，以及DC漫畫改編電影名導演塔依加‧維迪提（Taika Waititi），都配目睹配戴了歐米茄（OMEGA）手表、出席此一盛會。

宛如蜘蛛人般華麗登場的Andrew Garfield，其西裝帶有泛著亮光的點點效果，同時內裡搭配的直條紋襯衫也有金絲視覺，低調中藏著華麗，正與手上星座41毫米腕表相呼應，同時表款的羅馬數字拋光黑色陶瓷表圈使用了Ceragold™金與黑色陶瓷，也像是Andrew Garfield的造型，黑金閃耀。

曾演出《格雷的五十道陰影》而大為走紅的Jamie Dornan，以泛藍色系的成套西裝，搭配了Globemaster腕表，表款並具備藍色太陽紋磨砂「Pie Pan」面盤，是內行人、手表愛好者才會懂得懷舊設計。紐西蘭導演、演員與諧星，塔依加‧維迪提（Taika Waititi）一向給人奇趣、搞怪印象，他只有在頒獎台上時被發現：袖口閃現的歐米茄Trésor腕表。這款Trésor腕錶的特色是纖薄的40毫米精鋼款，並搭配藍色皮表帶與18K白金指針與刻度。