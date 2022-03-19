兒童最大！4月連假 飯店創意童玩+超值優惠總整理

4月連假準備帶寶貝們去哪兒玩？疫情年，CP值最高的旅遊方式之一，莫過於城市度假，住進星級飯店、吃好住好外加活動體驗，不必人擠人，一樣可以開心玩。以下整合各家親子活動及優惠，擇一喜愛、大手牽小手一起旅行去。

台北晶華酒店4月1日至17日連續3個周末推出節慶限定版「晶華親子郵輪．尋蛋獵遊航程」住房優惠，可以跟著兔子姐姐和晶華邦妮兔到14、15號公園找尋彩蛋，大玩滾蛋競賽，館內還有郵輪管家團隊策畫的「創意手作課程」，累了可享用「全天候郵輪式Lounge」的餐飲與休憩禮遇。專案兩人成行、加碼贈送兩位12歲以下孩童免費入住，每房每晚含柏麗廳自助式早餐6,980元起，官網訂房加購高鐵車票享全台最低7折優惠。

整個4月，晶華酒店也為12歲以下入住的小小貴賓們量身打造多項專屬禮遇，包括獲贈「VIK（very important kid）通行證」，住宿期間可無限次數至柏麗廳取用Häagen-Dazs冰淇淋，並於大廳的夢幻甜品車盡情享受各式甜品，小朋友們還會收到一份「麗晶精品獵蛋行動」卡，成功尋獲6張貼紙則可兌換專屬禮品。

雲朗觀光集團搶攻兒童節連假商機，4/1至4/5舉辦「雲朗童樂會」，集團旗下飯店君品酒店、雲品溫泉酒店、翰品酒店(新莊、高雄、花蓮)、兆品酒店(台中、嘉義、礁溪)分別推出Happy Kid's Hour兒童歡樂吧、彩繪蛋、期間限定造型甜品等內容，為到訪的小旅人打造繽紛童趣的專屬時光。

除了各飯店餐廳預備的驚喜甜點外，翰品、兆品主打「點心加倍」的兒童歡樂吧，以及彩繪蛋DIY活動。雲品溫泉酒店有闖關遊戲、大富翁、折氣球、水槍大戰等，另推每日限量「4月兒童暢玩住房專案」，入住一泊二食，第一位兒童享半價入住優惠，再贈VIKids活動乙位，爸媽午茶乙份。品文旅礁溪則舉辦童趣彈珠檯、兒童盃SWITCH爭霸賽等，住客還可享優惠價加購「KID圓宇宙慕斯蛋糕」。

台北遠東香格里拉兒童連假推出「香格里拉親子俱樂部」，每位850元即可體驗三堂手作課程，包含繽紛粉彩畫、鑰匙圈編織、療癒禪繞畫等；另有「親親寶貝假期」住房專案，不僅可免費體驗「香格里拉親子俱樂部」，還能闔家入住精心佈置的客房、享用豐盛早餐及獨家好禮。

台北美福大飯店3月21日至5月31日推出「大直散策時光」活動，專人帶隊沿著基隆河岸走訪城市裡的古紅樓，尋歷史軌跡聽在地故事，4人以上成團、每位600元，8人以上另享團體優惠。雙人入住15坪的行政客房、優惠價7,600元，3~4人入住21坪的菁英客房、優惠價9,600元起，入住皆提供彩匯活力自助早餐、台北捷運一日券及手繪風大直散策地圖。續住每房5,999元起，另加贈美福好禮三選一。

台北花園大酒店兒童節連假推出「兒童節親子派對」專案，大人及12歲以上孩童每位1,200元+10%，4至11歲孩童每位600元+10%，3歲以下孩童不含餐每位300元+10%，專案包含自助餐、無限樂園充氣城堡遊戲區、DIY廚藝課程。另同步推出住房專案4,299元+10%起，包含親子派對活動、入住全新改裝智能客房，免費嘗近50款古早味零食，以及享有「旅艋舺 遊西門」免費接駁及早餐加購優惠。