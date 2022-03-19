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5天限定、1元玩樂園 義大遊樂世界打卡再送好禮

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
義大世界除了可玩可買，還有各種秀可欣賞。圖／義大提供
義大世界除了可玩可買，還有各種秀可欣賞。圖／義大提供

兒童節連假即將來臨，義大遊樂世界4月1日到4月5日連假期間、12歲以下兒童入園只要1元，13歲以上特價580元。現場除了有大型積木拼成的義大吉祥物可合照，粉絲專頁還推出「找出屬於你的兒童節」活動，連假期間每日前100名遊客只要在園區內與3座用積木打造的吉祥物拍照打卡，上傳粉絲專頁即可兌換限量好禮。

義大遊樂世界擁有全台最大室內親子遊樂場，超過20種親子遊樂設施，4月1日起兒童劇場將推出全新兒童劇「有熊麥照」。今年正逢義大世界12周年，另舉辦「義起回憶」12年美好時光徵文活動，只要分享你與義大世界的真實生活故事就有機會獲得義大世界現金禮券，總獎金超過10萬元，第一名故事內容還能拍成影片故事。活動詳情可查:https://reurl.cc/vex1p1

義大世界還擁有歐美各精品品牌，囊括頂級時尚鞋履包款、運動休閒以及家居美妝，連假期間推出全台唯一旅行者(TRAVELER)特賣，4月1日至4月5日旅行者(TRAVELER)全面1折起，消費滿額再送GORE-TEX手套。

義大世界 連假 親子

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