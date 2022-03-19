潮境智能海洋館25日開幕 2樓高水族缸看水母等海洋生物

位基隆海科館潮境公園的「潮境智能海洋館」，將在25日開幕試營運，為一座結合新興展示科技與海洋生物的智能水族館，座落在潮境公園與潮境海灣，具有得天獨厚的天然優勢，有2層樓高的大型水族缸，可以看到水母、各種美麗海洋生物、珊瑚等，潮境灣也設有4支海底攝影機，將海底的生態現況影像送到館內直播。

海科館表示，潮境智能海洋館分為主展區、互動體驗休憩區、海洋中心及商店區。主展區規畫有潮境之賓、潮境之魚、潮下視界、潮中舞者、潮水彩繪五大展區，以結合潮境海灣探索生命的多樣性、生態的蘊育及生存的適應之道等，及讓民眾可參與動手創作以及在聲光展演中獲得療育與生生不息的創造力。

互動體驗區則打造有微生物保衛戰，含有海豹家族、N次元先鋒號及VR海洋保衛者三種互動體驗設施；海洋中心可看到全台唯一合法養殖具有身分認證的龍王鯛，以及復育基地所復育的珊瑚與可愛的小丑魚等。

海科館在復育公園的海洋生物復育中心打造成「潮境智能海洋館」，有2層樓高的大型水族缸，可以看到水母、各式各樣的美麗海洋生物、珊瑚等，潮境灣也設有4支海底攝影機，將海底的生態現況影像送到館內直播。

試營運期間第一階段為3月26日至3月31日，提供給海科館週邊6里(碧砂、砂子、八斗、長潭、新豐、新富)等設籍的里民、弱勢團體、以及踩線業者等團體主展區與海洋中心免費參觀的機會，第一階段的預約將自3月21日開放；第二階段試營運期為4月1日至5月2日，參觀對象為設籍基隆的市民與瑞芳的區民，將提供半價的入館優惠，3月25日起開放預約。