好市多會員2年多付3600！她揭背後原因 網驚：現在才知道

美式賣場好市多受到民眾熱愛，因商品眾多又經濟實惠，也常推出促銷和新品，每到假日人潮絡繹不絕。不過近日有網友發現，自己辦理好市多商業卡第二年，收到了會員的扣款收據，才驚覺自己多付了兩年的副卡費用，也有不少人表示「現在才知道會跟著主卡一起扣」。

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，她最近收到了會員卡扣款的收據，看到明細寫著「商業會員主卡單價1,150元，商業會員副卡單價900，兩張金額為1,800元」，她才驚覺商業會員主卡如果設定信用卡聯名卡自動扣款，會連帶扣所有付卡的會費，原本以為只有扣主卡會費，「前兩前都沒有注意這件事，今年收到這張才驚覺幫副卡多付了兩年的會費」。

原po細看收據才發現自己多幫副卡付了2年會費。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

不少網友看了也紛紛留言，「設定自動扣款時最多有6、7張副卡⋯也是被扣N年後才知道」、「原來商業會員副卡要會費啊」、「我也覺得怪怪的，我跟主卡昨天對了後才嚇到」、「所以我不開通自動扣繳功能，免得要去追副卡會費」、「我也是，嚇一跳」。

但也有人認為，「合理啊」、「本來就是這樣的喔」、「也太晚發現」、「每年自己會主動給主卡900元」、「商業副卡本來就要錢」、「簽名前沒細看嗎？這麼厲害」。原po事後也解釋，「沒有設定自動扣款的時候，主卡、副卡會費是各自付的！櫃檯要我們勾自動扣款時也沒有特別提醒會連副卡會費一起扣，我們眼瞎沒有注意這塊就勾下去」。