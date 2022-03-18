「長腿姐姐」李多熙穿風衣藏不住性感美胸 《女神》CP車銀優、文佳煐隔空扮帥情侶裝

超過百年的經典，是BURBERRY品牌經典風衣的歷史地位，近日許路兒以黑色長版風衣表現合身剪裁的優雅，韓劇《女神降臨》CP車銀優、文佳煐也隔空穿上情侶裝，展現酷帥氛圍，周興哲以「駭客任務」為一身造型下註解，「長腿姐姐」李多熙則是以美胸、川字肌展現暗藏性感的風情，多款不同剪裁的風衣，藉由穿搭者不同的身型、搭配，綻放多重個性。

許路兒演繹的The Chelsea長版風衣，是材質最纖薄的系列，窄肩、收腰剪裁，在帥氣中仍展現身形曲線，材質是防風、防水密織的棉布gabardine，加上標誌格紋，腰帶繫上時的微繭型輪廓更顯女性化。《女神降臨》CP文佳煐、車銀優選搭的Waterloo長版Heritage系列風衣，是經典的寬鬆輪廓，同樣以gabardine材質打造，可疊穿多件服裝仍顯俐落；此外，因《魷魚遊戲》爆紅、之前演出韓劇《Bad and Crazy》的魏嘏雋（魏河俊）選穿的風衣，是更為休閒柔軟的樣式。