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男神許光漢現身台中JoBots概念店惹暴動 曝自己最愛香味

聯合報 / 記者劉小川／台中即時報導
許光漢帥氣現身台中。圖／Jo Malone London提供
許光漢帥氣現身台中。圖／Jo Malone London提供

擁有高人氣的男神許光漢，久違地現身台中，為了Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店現身，男神一現身讓粉絲全都瘋狂尖叫。最近剛拍完電影的許光漢，笑說近期要好好享受一個人的時光，很喜歡在家聽音樂、點上香氛，而他也曝光自己最愛的香味，特別運用Jo Malone London經典英國梨與小蒼蘭，以及白樺木與薰衣草共同糅香，認為這是「很有個性的香氣」。

為呼應JoBots禮物概念店，許光漢也表示，自己很喜歡用贈禮來表達心意，更能代表一個人的風格與特色，而他特別被禮盒機器人JoBots，每個角色都有不同個性。對於自己的香味，許光漢特別喜歡使用不同香水的糅香，因為如同演員可以扮演不同角色，去做不一樣的事情，能與自己內心產生火花。

Jo Malone London特別在台中打造全球唯一的JoBots禮物概念店，以品牌的禮物盒為概念，創造出一系列禮物盒機器人、寵物的JoBots，在概念店中，有不少機關，如JoBots機器人造型禮物販賣機，讓人一看就童心大發，不管是自己收藏，或送禮都很適合。

只要在JoBots禮物概念店中，購買任一款100ml香水，送JoBots造型鑰匙圈，滿5千元可玩JoBots販賣機抽取更多香氛禮，消費滿6簽元可享JoBots限量禮盒包裝服務，另外在現場拍照打卡，完成指定任務與加入官方LINE帳號，免費領取香氛驚喜禮物一份。

Jo Malone London特別打造禮盒機器人JoBots。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London特別打造禮盒機器人JoBots。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店。圖／Jo Malone提供
Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店。圖／Jo Malone提供
Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店。圖／Jo Malone London提供
高人氣的男神許光漢現身台中Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店。記者劉小川／攝影
高人氣的男神許光漢現身台中Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店。記者劉小川／攝影
Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店。圖／Jo Malone London提供
男神許光漢出席台中新光三越Jo Malone London 全球唯一的JoBots禮物概念店。記者劉小川／攝影
男神許光漢出席台中新光三越Jo Malone London 全球唯一的JoBots禮物概念店。記者劉小川／攝影

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