男神許光漢現身台中JoBots概念店惹暴動 曝自己最愛香味

擁有高人氣的男神許光漢，久違地現身台中，為了Jo Malone London在新光三越台中中港店開設的JoBots禮物概念店現身，男神一現身讓粉絲全都瘋狂尖叫。最近剛拍完電影的許光漢，笑說近期要好好享受一個人的時光，很喜歡在家聽音樂、點上香氛，而他也曝光自己最愛的香味，特別運用Jo Malone London經典英國梨與小蒼蘭，以及白樺木與薰衣草共同糅香，認為這是「很有個性的香氣」。

為呼應JoBots禮物概念店，許光漢也表示，自己很喜歡用贈禮來表達心意，更能代表一個人的風格與特色，而他特別被禮盒機器人JoBots，每個角色都有不同個性。對於自己的香味，許光漢特別喜歡使用不同香水的糅香，因為如同演員可以扮演不同角色，去做不一樣的事情，能與自己內心產生火花。

Jo Malone London特別在台中打造全球唯一的JoBots禮物概念店，以品牌的禮物盒為概念，創造出一系列禮物盒機器人、寵物的JoBots，在概念店中，有不少機關，如JoBots機器人造型禮物販賣機，讓人一看就童心大發，不管是自己收藏，或送禮都很適合。