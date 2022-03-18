春日的新色行動力 寶齊萊新款大日期腕表跳色更吸睛

春日來臨，萬事萬物生機蓬勃。相似的事物，只要換上嶄新顏色也能煥發全新氣質，瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）推出新款馬利龍大日曆腕表，並換上深灰、淺藍兩種顏色面盤與尼龍表帶，蓄勢待發。

寶齊萊早曾2008年始已經推出品牌自製的A1000外緣自動上鏈機芯，將機芯動力來源的「自動盤」改為外緣式的設計，並能讓更多的機芯細節與打磨修飾被收藏者所欣賞，2016年時並將A系列再度升級為A2000自製機芯，一如本次表款所使用的正是新一代的A2011自動上鍊機芯，並具備時間、大日期、小秒針與動力儲存顯示。