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春日的新色行動力 寶齊萊新款大日期腕表跳色更吸睛
春日來臨，萬事萬物生機蓬勃。相似的事物，只要換上嶄新顏色也能煥發全新氣質，瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）推出新款馬利龍大日曆腕表，並換上深灰、淺藍兩種顏色面盤與尼龍表帶，蓄勢待發。
寶齊萊早曾2008年始已經推出品牌自製的A1000外緣自動上鏈機芯，將機芯動力來源的「自動盤」改為外緣式的設計，並能讓更多的機芯細節與打磨修飾被收藏者所欣賞，2016年時並將A系列再度升級為A2000自製機芯，一如本次表款所使用的正是新一代的A2011自動上鍊機芯，並具備時間、大日期、小秒針與動力儲存顯示。
值得一提的是，新品的「大日期」（big-date）將能以獨立的雙位數字顯示當下日期，對於忙碌、高速生活的現代人，正是「活在當下（今日）」的最佳示範；同時面盤顏色再採「跳色」設計：深灰色面盤搭配橄欖綠小秒針顯示，淺藍色面盤則搭配米色小秒針顯示，並可選擇搭配精鋼鍊帶或尼龍表帶，尼龍帶款定價為27萬元，精鋼鍊帶款則為28萬元。
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