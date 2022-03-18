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春日的新色行動力 寶齊萊新款大日期腕表跳色更吸睛

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
寶齊萊（Carl F.Bucherer）推出新款馬利龍大日曆腕表，並換上深灰、淺藍兩種顏色面盤與尼龍表帶，搭配新一代外緣式自動上鍊機芯，蓄勢待發。圖 / 寶齊萊提供（合成圖）
寶齊萊（Carl F.Bucherer）推出新款馬利龍大日曆腕表，並換上深灰、淺藍兩種顏色面盤與尼龍表帶，搭配新一代外緣式自動上鍊機芯，蓄勢待發。圖 / 寶齊萊提供（合成圖）

春日來臨，萬事萬物生機蓬勃。相似的事物，只要換上嶄新顏色也能煥發全新氣質，瑞士鐘表品牌寶齊萊（Carl F.Bucherer）推出新款馬利龍大日曆腕表，並換上深灰、淺藍兩種顏色面盤與尼龍表帶，蓄勢待發。

寶齊萊早曾2008年始已經推出品牌自製的A1000外緣自動上鏈機芯，將機芯動力來源的「自動盤」改為外緣式的設計，並能讓更多的機芯細節與打磨修飾被收藏者所欣賞，2016年時並將A系列再度升級為A2000自製機芯，一如本次表款所使用的正是新一代的A2011自動上鍊機芯，並具備時間、大日期、小秒針與動力儲存顯示。

值得一提的是，新品的「大日期」（big-date）將能以獨立的雙位數字顯示當下日期，對於忙碌、高速生活的現代人，正是「活在當下（今日）」的最佳示範；同時面盤顏色再採「跳色」設計：深灰色面盤搭配橄欖綠小秒針顯示，淺藍色面盤則搭配米色小秒針顯示，並可選擇搭配精鋼鍊帶或尼龍表帶，尼龍帶款定價為27萬元，精鋼鍊帶款則為28萬元。

新款腕表將有深灰色面盤搭配橄欖綠小秒針顯示或淺藍色面盤配米色小秒針顯示，並可選擇搭配精鋼鍊帶或尼龍表帶。圖 / 寶齊萊提供
新款腕表將有深灰色面盤搭配橄欖綠小秒針顯示或淺藍色面盤配米色小秒針顯示，並可選擇搭配精鋼鍊帶或尼龍表帶。圖 / 寶齊萊提供
新一代的A2011自動上鍊機芯，具備品牌經典的外緣式自動上鍊機制。圖 / 寶齊萊提供
新一代的A2011自動上鍊機芯，具備品牌經典的外緣式自動上鍊機制。圖 / 寶齊萊提供
寶齊萊，馬利龍系列外緣自動大日曆系列腕表，藍色面盤、尼龍表帶、精鋼、時間顯示與大日期顯示，價格店洽。圖 / 寶齊萊提供
寶齊萊，馬利龍系列外緣自動大日曆系列腕表，藍色面盤、尼龍表帶、精鋼、時間顯示與大日期顯示，價格店洽。圖 / 寶齊萊提供

品牌 瑞士

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