momo購物網「2022美麗新妝園」盤點春季命定專櫃彩妝

時序進入春季，彩妝也要跟著換上新妝，momo購物網網羅LANCOME蘭蔻、Shu uemura植村秀、YSL、M.A.C、NARS、benefit、Bobbi Brown等專櫃彩妝夢幻品牌，從底妝、眼妝、頰彩到唇膏等應有盡有，盤點時下最火的「春季限定」、「年度新品」，打造「2022美麗新妝園」活動，祭出超過10大美妝保養品牌84折起折價券、momo卡最高回饋10%等好康。優惠組合的限量贈品以實際加入購物車顯示為主，贈品數量有限、送完為止。

momo購物網推薦「LANCOME蘭蔻零粉感超持久彈力水粉霜」，共6色可選，超微粒粉體降低水分揮發速度，同時結合珍珠光感粒子完美遮瑕，原價2,297元、優惠價2,150元，獨家送零粉感5ml、迷你唇膏、小黑瓶5ml。

「YSL超模光感水嫩彩妝組」內含YSL全新夢幻粉紅氣墊「超模光感精華水氣墊」，奢寵感十足的包裝加上添加60%水光精華的粉凝質地，打造持久閃耀女神形象，組合內還有「情挑誘光水唇膏」2022全新色號，原價5,130元、優惠價3,780元，再送迷你彩妝組。

「M.A.C超顯白玫瑰粉餅組」是momo購物網獨家組合，加碼再送LISA簽名版專業底妝刷。組合內含「超顯白水光養膚粉餅」、「超顯白水光玫瑰乳」，原價5,350元、優惠價3,450元。「M.A.C粉色風暴唇妝組」可在M.A.C子彈唇膏RETHINKPINK系列新色任選兩入，原價2,360元、優惠價1,580元，再贈妝前唇霜。

Bobbi Brown以春日最燦爛櫻景為靈感的極美櫻花包裝，結合明星商品「晶鑽桂馥潤色護唇膏」推出春日限定新色，售價1,250元。「Bobbi Brown全方位奶油遮瑕筆」共有10色，提供最齊全的校色、遮瑕專業色選，每款售價1,300元。

「Shu uemura植村秀無極限持妝輕蜜粉」是植村秀無極限家族新生力軍，超輕薄0.001g細緻粉末可形成透明薄層，並添加校色紅光微粒，售價1,750元，於momo購物網「2022美麗新妝園」活動下單再贈粉底液。「Shu uemura植村秀無色限緞光極潤唇膏－東京日落限量色」售價1,100元，下單再贈潔顏油。

「NARS裸光肌萃底妝組」內含「裸光肌萃粉底精華」、「裸光蜜粉餅」，原價4,650元、優惠價3,100元，贈迷你遮瑕蜜、輕裸時尚化妝包。「NARS激情過後嫩唇露」兩入組原價2,300元、優惠價1,800元，加贈桃紅狂想化妝包。

「MAKE UP FOR EVER粉無痕持妝組」內含品牌2022新品「HD SKIN粉無痕持久粉底液」，搭配由全球專業彩妝師團隊共同研發的「雙效無痕美妝蛋」，原價2,250元、優惠價1,980元。