曾之喬自爆「比較難相處」擠兌鳳小岳？ 調皮風格現身COACH台中新開店

輕奢品牌COACH以摩登奢華（Ｍodern Luxury）為空間設計主題，在台中新光三越重新開幕，活動嘉賓曾之喬以剪裁別具氣場的格紋裙現身，寬幅的袖身有著視覺趣味，她笑說，「是比較難相處的袖子，拍照時會打到鳳小岳。」

對於喜愛的顏色，曾之喬表示不用被色彩綁架，可以看狀態決定，在冬季以灰色做為心情的表情，現在則是用紅色、橘色，來呈現微壓迫美感的迷人，「最近喜歡有點『調皮』的細節，所以托特包設計了兩個可愛的口金包元素，可以打開來放卡片，很可愛。」而近日正在準備音樂劇的鳳小岳，則是想入手橘色系的繽紛單品，「豔陽高照的夏日就要來臨，搭配飽滿的色彩，心情相對好。」