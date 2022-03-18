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曾之喬自爆「比較難相處」擠兌鳳小岳？ 調皮風格現身COACH台中新開店

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
鳳小岳、曾之喬出席COACH台中新光三越店開幕活動。圖／COACH提供
鳳小岳、曾之喬出席COACH台中新光三越店開幕活動。圖／COACH提供

輕奢品牌COACH以摩登奢華（Ｍodern Luxury）為空間設計主題，在台中新光三越重新開幕，活動嘉賓曾之喬以剪裁別具氣場的格紋裙現身，寬幅的袖身有著視覺趣味，她笑說，「是比較難相處的袖子，拍照時會打到鳳小岳。」

對於喜愛的顏色，曾之喬表示不用被色彩綁架，可以看狀態決定，在冬季以灰色做為心情的表情，現在則是用紅色、橘色，來呈現微壓迫美感的迷人，「最近喜歡有點『調皮』的細節，所以托特包設計了兩個可愛的口金包元素，可以打開來放卡片，很可愛。」而近日正在準備音樂劇的鳳小岳，則是想入手橘色系的繽紛單品，「豔陽高照的夏日就要來臨，搭配飽滿的色彩，心情相對好。」

COACH執行創意總監Stuart Vevers以「時尚應該存在於真實生活中」設計理念，也延伸在台中新光三越店，嶄新的53坪空間內包括配件、男裝、女裝以及Creative客製化服務區，最特別的是進門處的寬闊LED電視牆，以動態播放影片作為背景，陳列當季新品。在2022春季系列，運用了品牌首任設計總監Bonnie Cashin的經典元素為靈感來源，包括Bag on Bag、優雅單色、2D錯視畫技法或美式復古風格，都緊扣「時尚又實用」的本質，服裝以千鳥格紋、錯視圖樣、丹寧面料為主，金屬旋釦細節成為別緻點綴，而斗篷是春季搶眼單品，加上帽子更顯年輕，男裝也以鮮豔色彩與頹廢搖滾、滑板文化作為靈感，打造時髦輕巧的配件。

COACH新光三越台中店重新盛大開幕。圖／COACH提供
COACH新光三越台中店重新盛大開幕。圖／COACH提供
COACH新光三越台中店設置男裝區，明亮寬敞。圖／COACH提供
COACH新光三越台中店設置男裝區，明亮寬敞。圖／COACH提供
鳳小岳、曾之喬出席COACH台中新光三越店開幕活動。圖／COACH提供
鳳小岳、曾之喬出席COACH台中新光三越店開幕活動。圖／COACH提供
Cashin Carry 22錯視畫印花手袋，23,800元。圖／COACH提供
Cashin Carry 22錯視畫印花手袋，23,800元。圖／COACH提供
COACH新光三越台中店女裝區的LED牆面打造了搶眼視覺。圖／COACH提供
COACH新光三越台中店女裝區的LED牆面打造了搶眼視覺。圖／COACH提供
輕奢品牌COACH以摩登奢華為空間設計主題，在台中新光三越重新開幕。圖／COACH提供
輕奢品牌COACH以摩登奢華為空間設計主題，在台中新光三越重新開幕。圖／COACH提供
曾之喬身穿有機棉格紋連身裙28,800元、Cashin Carry 22托特手袋27,800元。圖／COACH提供
曾之喬身穿有機棉格紋連身裙28,800元、Cashin Carry 22托特手袋27,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby皮革斜背手袋，23,800元。圖／COACH提供
Soft Tabby皮革斜背手袋，23,800元。圖／COACH提供
鳳小岳帥氣現身COACH台中新光三越重新開幕活動。圖／COACH提供
鳳小岳帥氣現身COACH台中新光三越重新開幕活動。圖／COACH提供

品牌 曾之喬 鳳小岳 華燈初上 Coach 台中市 新光三越

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