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曾之喬自爆「比較難相處」擠兌鳳小岳？ 調皮風格現身COACH台中新開店
輕奢品牌COACH以摩登奢華（Ｍodern Luxury）為空間設計主題，在台中新光三越重新開幕，活動嘉賓曾之喬以剪裁別具氣場的格紋裙現身，寬幅的袖身有著視覺趣味，她笑說，「是比較難相處的袖子，拍照時會打到鳳小岳。」
對於喜愛的顏色，曾之喬表示不用被色彩綁架，可以看狀態決定，在冬季以灰色做為心情的表情，現在則是用紅色、橘色，來呈現微壓迫美感的迷人，「最近喜歡有點『調皮』的細節，所以托特包設計了兩個可愛的口金包元素，可以打開來放卡片，很可愛。」而近日正在準備音樂劇的鳳小岳，則是想入手橘色系的繽紛單品，「豔陽高照的夏日就要來臨，搭配飽滿的色彩，心情相對好。」
COACH執行創意總監Stuart Vevers以「時尚應該存在於真實生活中」設計理念，也延伸在台中新光三越店，嶄新的53坪空間內包括配件、男裝、女裝以及Creative客製化服務區，最特別的是進門處的寬闊LED電視牆，以動態播放影片作為背景，陳列當季新品。在2022春季系列，運用了品牌首任設計總監Bonnie Cashin的經典元素為靈感來源，包括Bag on Bag、優雅單色、2D錯視畫技法或美式復古風格，都緊扣「時尚又實用」的本質，服裝以千鳥格紋、錯視圖樣、丹寧面料為主，金屬旋釦細節成為別緻點綴，而斗篷是春季搶眼單品，加上帽子更顯年輕，男裝也以鮮豔色彩與頹廢搖滾、滑板文化作為靈感，打造時髦輕巧的配件。
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