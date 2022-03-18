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不用搭飛機也能到日本青森玩 長榮特展憑發票免費入場

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」。記者曹悅華／攝影
長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」。記者曹悅華／攝影

不用出國也能一秒到日本青森長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」，今天舉辦開幕。長榮說，該活動在華山1914文創園區，同時結合社會公益，3月18日下午4時至3月20日晚間6時，開放一般民眾參觀，凡捐贈一張發票即可免費入場，體驗好吃、好看又好玩的青森風采，重溫日本旅遊的美好回憶。

長榮說，該次與青森縣廳為了提供民眾視覺、嗅覺、味覺、觸覺、聽覺的全方位體驗，特別從青森空運上千顆的蘋果，堆疊出壯觀的蘋果牆，設置蘋果溫泉池，同時也準備蘋果汁供觀展民眾享用，打造出「日本第一蘋果王國」的氛圍；現場也設有高達四公尺的巨型睡魔燈牆，以及長達15公尺收羅所有著名景點的青森浮世繪，展現出視覺的震撼；並精心安排青森知名的津輕三味線於現場演出，帶來聽覺饗宴。

此外，長榮說，為滿足民眾想搭飛機的心願，特別把787客機的皇璽桂冠艙座椅搬來現場，同時打造了擬真的787舷窗，窗外搭配青森夜景，彷彿搭乘商務艙飛往青森。另外因應櫻花盛開的季節，整個長榮航空主題區以柔美櫻花布置，是不可錯過的打卡重點。

長榮說，活動也邀請長榮桂冠酒店（台中）及長榮空廚一同參展，設計以青森蘋果所製成各式甜點於現場販售。長榮桂冠酒店（台中）同步推出「青森森巴住房專案」，入住的房客可獲得限量青森風鈴及青森蘋果凍生乳捲；同時，逛展民眾也可用優惠價購買長榮空廚熱銷的純鮮奶厚吐司、大蒜吐司、南棗核桃糕等產品。

長榮說，「綠芽酒藏」也帶來青森縣八戶地區知名風味地酒，將日本酒造職人精神及當地飲食文化特色介紹給民眾；日本水果代理商「旬果屋」也將青森的新鮮蘋果及蘋果汁空運來台；還有以火山土孕育而成，營養價值豐富的「黑蒜界LV-青森黑蒜」，滿足民眾一次採購青森特產的願望。

長榮航說，該特展所蒐集所有發票，全數捐贈予心燈啟智教養院，為請民眾一同響應公益，凡捐贈發票的民眾將可獲得限量精美小禮，並有機會抽中由星野集團提供價值2萬5000元的住宿券，預約未來的青森旅遊。

長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」。記者曹悅華／攝影
長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」。記者曹悅華／攝影
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長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」。記者曹悅華／攝影
長榮航空攜手青森縣廳舉辦「青森零距離・多采多姿的青森特展」。記者曹悅華／攝影
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