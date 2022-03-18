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7-ELEVEN兒童節推迪士尼公主、BT21、蠟筆小新肖像周邊

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN推出「公主立體筆記本」，共有白雪公主、仙杜瑞拉、睡美人、樂佩、貝兒、茉莉等6款，每款售價350元，3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「公主立體筆記本」，共有白雪公主、仙杜瑞拉、睡美人、樂佩、貝兒、茉莉等6款，每款售價350元，3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供

兒童節萌勢力來襲！7-ELEVEN自3月22日起，陸續攜手迪士尼公主、小熊維尼、宇宙明星 BT21、蠟筆小新、汪汪隊、蜘蛛人等人氣肖像，推出一系列居家、外出周邊商品，並首度推出小公主裝扮服，最適合周歲寶寶造型穿搭，多款可愛療癒商品，融化大小朋友的心。另有萌翻天的迪士尼造型大掛袋，「小熊維尼」、「跳跳虎」、「史迪奇」限定登場，讓親子一同享受夢幻居家收納風格。

7-ELEVEN攜手白雪公主、仙杜瑞拉、睡美人、小美人魚、貝兒等人氣角色推出「迪士尼公主系列」商品，首推女孩們的夢幻逸品「小公主裝扮服」，搭配超大蝴蝶結髮帶，共推出白雪公主、仙杜瑞拉、小美人魚、睡美人、樂佩、貝兒等6款，每款售價850元，全系列蒐集讓家中小寶貝天天都能當公主；另有杯墊、立體筆記本、化妝包、收納盒、滑鼠墊等周邊商品，讓公主控買到失心瘋。3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。

宇宙明星BT21以超萌BT21寶寶Q版造型讓粉絲秒融化，「BT21宇宙聯萌－零錢包」共推出RJ、COOKY、CHIMMY、TATA等4款，每款售價199元；「BT21宇宙聯萌－卡夾鑰匙圈」共有3款設計，每款售價149元，3月23日起於 7-ELEVEN限定4,000家門市開賣。

兒童相機則大推漫威系列蜘蛛人款式，售價1,790元，3月22日上午11點起至4月20日於ibon開放限量預購，4月2日起可於原店取貨；「汪汪隊立大功兒童相機」共有藍、粉兩款，每款售價1,090元，3月22日上午11點起至4月20日於ibon開放限量預購，3月26日起可於原店取貨。

不僅如此，7-ELEVEN更於3月30日上午11點起於ibon開放限量預購「蠟筆小新系列」周邊，包括高達17cm的睡衣小新存錢筒、蠟筆小新立體造型湯匙叉子組、隨身收納包、以及使用小新表情包及玩具箱設計呈現的串串鑰匙圈等12款萌趣商品，粉絲必收。

「迪士尼造型大掛袋－小熊維尼」，售價599元，7-ELEVEN於3月25日上午11點起至4月19日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「迪士尼造型大掛袋－小熊維尼」，售價599元，7-ELEVEN於3月25日上午11點起至4月19日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「迪士尼造型大掛袋－跳跳虎」，售價599元，7-ELEVEN自3月25日上午11點起至4月19日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
「迪士尼造型大掛袋－跳跳虎」，售價599元，7-ELEVEN自3月25日上午11點起至4月19日開放預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「汪汪隊立大功兒童相機」，共有藍、粉兩款，每款售價1,090元，3月22日上午11點起至4月20日於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「汪汪隊立大功兒童相機」，共有藍、粉兩款，每款售價1,090元，3月22日上午11點起至4月20日於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小公主裝扮服」，共有白雪公主、仙杜瑞拉、小美人魚、睡美人、樂佩、貝兒等6款，每款售價850元，3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「小公主裝扮服」，共有白雪公主、仙杜瑞拉、小美人魚、睡美人、樂佩、貝兒等6款，每款售價850元，3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
「蜘蛛人系列兒童數位相機」，售價1,790元，7-ELEVEN自3月22日上午11點起至4月20日於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
「蜘蛛人系列兒童數位相機」，售價1,790元，7-ELEVEN自3月22日上午11點起至4月20日於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「蠟筆小新造型筆袋－巧克比」，售價390元，3月30日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「蠟筆小新造型筆袋－巧克比」，售價390元，3月30日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「汪汪隊立大功兒童相機」，共有藍、粉兩款，每款售價1,090元，3月22日上午11點起至4月20日於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「汪汪隊立大功兒童相機」，共有藍、粉兩款，每款售價1,090元，3月22日上午11點起至4月20日於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「蠟筆小新造型存錢筒」，售價490元，3月30日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「蠟筆小新造型存錢筒」，售價490元，3月30日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「Q版公主流沙杯墊」，共有白雪公主、仙杜瑞拉、睡美人、小美人魚、貝兒、茉莉等6款，每款售價280元，3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「Q版公主流沙杯墊」，共有白雪公主、仙杜瑞拉、睡美人、小美人魚、貝兒、茉莉等6款，每款售價280元，3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「BT21宇宙聯萌－零錢包」，共有RJ、COOKY、CHIMMY、TATA等4款，每款售價199元；「BT21宇宙聯萌－卡夾鑰匙圈」共有3款設計，每款售價149元。3月23日起於7-ELEVEN限定4,000家門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「BT21宇宙聯萌－零錢包」，共有RJ、COOKY、CHIMMY、TATA等4款，每款售價199元；「BT21宇宙聯萌－卡夾鑰匙圈」共有3款設計，每款售價149元。3月23日起於7-ELEVEN限定4,000家門市開賣。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「蠟筆小新保溫瓶」，共兩款，每款售價599元，3月30日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「蠟筆小新保溫瓶」，共兩款，每款售價599元，3月30日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「蠟筆小新隨身收納包」，每款售價150元，3月30日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「蠟筆小新隨身收納包」，每款售價150元，3月30日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「公主網格化妝包」，共有白雪公主、仙杜瑞拉、小美人魚、樂佩、貝兒等5款，每款售價350元，3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN推出「公主網格化妝包」，共有白雪公主、仙杜瑞拉、小美人魚、樂佩、貝兒等5款，每款售價350元，3月23日上午11點起於ibon開放限量預購。圖／7-ELEVEN提供

迪士尼 小熊維尼

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