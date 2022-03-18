鎖定大學生 中華郵政3月21日開辦「郵政數位存款帳戶」

尚未開過戶的學生有新選擇了。中華郵政公司說，因應數位環境潮流，以顧客體驗為中心，積極提升非接觸式、數位行動化金融服務，打造多元便捷之友善金融環境，為邁向普惠金融新生活，3月21日正式開辦「郵政數位存款帳戶」，並推出新版 「行動郵局(Post)APP」服務，民眾可於iOS的App Store或Android的Play商店搜尋安裝。

中華郵政公司協理陳敬祥說，取得資格跟存簿帳號一樣，成年人都可以申請，第一階段給第一類人，首要目標是大三、大四學生，不用臨櫃，增加開戶的管道。明年則開放第二類，也就是本行帳戶驗證，跟法定代理人替未成年申請。

中華郵政說，郵政數位存款帳戶服務，提供本國成年人透過網路方式至數位存款帳戶專區(https://epost.post.gov.tw)申請存簿儲金帳戶，開戶時亦可同步線上申辦郵政VISA金融卡、網路郵局及行動郵局APP等服務，並可將帳戶連結街口支付及一卡通MONEY等電子支付帳戶，或將卡片新增於台灣行動支付APP，持續藉由擴增合作夥伴，提供多元支付生態圈，創造民眾日常生活最便利的服務體驗。

中華郵政說，為慶祝郵政數位存款帳戶及行動郵局APP正式開辦，舉辦「數位帳戶早鳥刷卡禮」及「郵局 APP 登入抽黃金」活動。民眾於3月21日至6月 30日，完成數位帳戶開立，並使用該帳戶所屬郵政VISA金融卡刷卡消費累積金額達999元以上，即可獲贈王品集團500元即享券1份，限量5000份；另自3月21日至5月31日，民眾下載行動郵局 APP 並完成指定任務，就有機會抽中價值2萬3000元的黃金鑄錠、i郵購購物金2萬元及超商1000元虛擬商品卡等豐富獎項。

中華郵政說，行動郵局(Post)APP重新歸納功能架構，整體介面更加簡單明瞭，並藉由使用者體驗研究，將民眾最常使用金融機構APP功 能，例如「資產總覽/查詢交易明細」、「查詢信用卡/簽帳單資訊」及「轉帳」，於登入首頁建置便捷快速的操作介面，同時提供郵務（如郵件追蹤）及壽險（如我的保單）等多樣化服務。

中華郵政說，改版後亮點包含服務個人化，像是可於APP 開啟或關閉卡片「無卡提款」功能、郵政 VISA 金融卡「線上網路刷卡、國外交易、調高額度」，及設定手機號碼轉帳等功能， 並提供個人化帳務及刷卡通知，輕鬆控管帳戶安全。

此外，郵件交寄後，可使用「郵件查詢」功能掃描一維或二維條碼快速帶入郵件號碼查詢寄件狀態，亦可由「歷史查詢」服務，快速取得最近五筆查詢資料，服務更為便捷。

中華郵政說，改版後也提供無密碼化服務，除提供生物辨識技術或圖形密碼快速登入服務外，並將該機制運用於轉帳或繳費等相關交易，減少交易密碼輸入步驟。

最後中華郵政說，還同時整合實體及數位服務，像是「據點預約」功能以地圖介面提供鄰近郵局線上取號服務，減少民眾臨 櫃等候時間，亦可查看鄰近i郵箱、ATM或郵筒位置，方便民眾使用。