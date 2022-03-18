MAMAK檔「滿千送200」 主廚拉茶秀重磅回歸

「通膨」來了，東區排隊名店MAMAK檔星馬料理推出期間限定抗通膨好康活動，自3/22至4/26每周二晚上7點後，於店內消費滿1,000元，完成相關拍照打卡步驟，立刻贈送200元抵用券，現領現抵。同時，之前因疫情暫停的主廚拉茶秀也將重磅回歸。

對抗通膨，MAMAK檔星馬料理限時推出的消費滿千即贈200抵用券，限量50張，現抵現用。若抵用券提早兌換完畢，則送加央吐司(半份)。

另外，好久不見的馬來西亞籍主廚拉茶秀也將回歸，同樣於3/22~4/26每周二晚上7點表演，並招待現場客人50杯印度拉茶。連續6個周二夜晚可「看SHOW拿獎」。

Mamak檔星馬料理

電話：02-2731-6086