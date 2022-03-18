聽新聞
test
0:00 / 0:00
MAMAK檔「滿千送200」 主廚拉茶秀重磅回歸
「通膨」來了，東區排隊名店MAMAK檔星馬料理推出期間限定抗通膨好康活動，自3/22至4/26每周二晚上7點後，於店內消費滿1,000元，完成相關拍照打卡步驟，立刻贈送200元抵用券，現領現抵。同時，之前因疫情暫停的主廚拉茶秀也將重磅回歸。
對抗通膨，MAMAK檔星馬料理限時推出的消費滿千即贈200抵用券，限量50張，現抵現用。若抵用券提早兌換完畢，則送加央吐司(半份)。
另外，好久不見的馬來西亞籍主廚拉茶秀也將回歸，同樣於3/22~4/26每周二晚上7點表演，並招待現場客人50杯印度拉茶。連續6個周二夜晚可「看SHOW拿獎」。
Mamak檔星馬料理
電話：02-2731-6086
地址：台北市大安區敦化南路一段187巷72號1樓
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言