梵克雅寶「春日詩意花園」限定燦爛 LINE帳號浪漫上線

粉嫩盛放的繁花、輕柔的色彩、紛飛的蝴蝶...春天的氣息總隱藏在不經意的自然景致中。由於本周日將是節氣中的「春分」,梵克雅寶(Van Cleef & Arpels)與法國插畫藝術家Alexandre Benjamin Navet合作,於品牌信義微風旗艦店打造了「春日詩意花園」裝置藝術展,除帶來包含Two Butterfly、Lucky Spring、Frivole等多系列的珠寶新品,並將藝術家筆下的浪漫再現、寄詩意於春光之中。

本次展出大手筆將梵克雅寶微風信義旗艦店從外觀牆面、店內拱門裝置、透明玻璃陳列遮罩內,加以Alexandre Benjamin Navet的蝴蝶插畫裝置,同時店面外觀也裝飾大量植栽如火鶴、蘭花以致天堂鳥,傳遞了鮮明的春日氣息,據了解這是梵克雅寶第二年、也是台灣首次與該位藝術家一同合作。Alexandre Benjamin Navet也為此表示,在春天的季節時刻,飛舞的蝴蝶宛如宛如五彩斑斕的序列,「世家所珍視的蝴蝶靈感來自不同生動色調的筆觸,這些筆觸在以自然為靈感的裝置中飛舞,充滿色彩和生命力。」

以兩隻蝴蝶互相追逐的Two Butterfly系列,今年帶來多款結合黃K金、綠松石、鑽石的設計,如Two Butterfly Between the Finger指間戒、耳環、吊墜,並以綠松石介於藍綠之間的色調,帶來明亮輕快氣息,相似設計另有使用青金石的Two Butterfly Between the Finger指間戒,以及同樣使用青金石的Rose de Noël耳環迷你款;Lucky Spring手鍊則以玫瑰金搭配瓢蟲為討喜主視覺,並有開鞘、閉合兩種型態,象徵已經發生或正在醞釀的日常好運。另外多瓣、黃K金的Frivole指間戒或腕表,則帶來宛如陽光般的金黃正能量、在手腕上輕巧綻放。

喜愛高級珠寶腕表?Charms Papillon Féerique腕表則是另一次梵克雅寶浪漫仙子的奇境漫遊。以微型彩繪裝飾、鑲嵌拱頂式切割藍寶石的白金睡蓮,讓仙子從琺瑯的湖水中翩然現身,空中並有著鑲嵌馬眼形切割鑽石、彩繪玻璃琺瑯的白K金蝴蝶,齊聚所有梵克雅寶的經典元素,38毫米的白K金表殼再鑲嵌了漸層、不對稱而色澤自然的藍寶石與鑽石,訂價約247萬元。

展出的隱藏版亮點則有一枚與日本蒔繪藝術家箱瀨淳一(Junichi Hakose)合作的Kujaku蝴蝶造型珠寶胸針,美艷絕倫。這款黑珍珠母貝為底的胸針共經過20種工藝、100道工序,蝴蝶造型上繪有孔雀開屏的圖像,因此讓日文的孔雀(Kujaku)成為胸針名字。同時纖薄脆弱的母貝表面再經過寶石鑲嵌,同時背面更有箱瀨淳一家的落款,建議售價約76萬5,000元,頗具收藏價值。