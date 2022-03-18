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梵克雅寶「春日詩意花園」限定燦爛 LINE帳號浪漫上線

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
梵克雅寶，Butterfly Signature高級珠寶Two Butterfly Between the Finger指間戒，白K金、紅寶石、鑽石，價格店洽。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Butterfly Signature高級珠寶Two Butterfly Between the Finger指間戒，白K金、紅寶石、鑽石，價格店洽。圖 / 梵克雅寶提供

粉嫩盛放的繁花、輕柔的色彩、紛飛的蝴蝶...春天的氣息總隱藏在不經意的自然景致中。由於本周日將是節氣中的「春分」，梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）與法國插畫藝術家Alexandre Benjamin Navet合作，於品牌信義微風旗艦店打造了「春日詩意花園」裝置藝術展，除帶來包含Two Butterfly、Lucky Spring、Frivole等多系列的珠寶新品，並將藝術家筆下的浪漫再現、寄詩意於春光之中。

本次展出大手筆將梵克雅寶微風信義旗艦店從外觀牆面、店內拱門裝置、透明玻璃陳列遮罩內，加以Alexandre Benjamin Navet的蝴蝶插畫裝置，同時店面外觀也裝飾大量植栽如火鶴、蘭花以致天堂鳥，傳遞了鮮明的春日氣息，據了解這是梵克雅寶第二年、也是台灣首次與該位藝術家一同合作。Alexandre Benjamin Navet也為此表示，在春天的季節時刻，飛舞的蝴蝶宛如宛如五彩斑斕的序列，「世家所珍視的蝴蝶靈感來自不同生動色調的筆觸，這些筆觸在以自然為靈感的裝置中飛舞，充滿色彩和生命力。」

以兩隻蝴蝶互相追逐的Two Butterfly系列，今年帶來多款結合黃K金、綠松石、鑽石的設計，如Two Butterfly Between the Finger指間戒、耳環、吊墜，並以綠松石介於藍綠之間的色調，帶來明亮輕快氣息，相似設計另有使用青金石的Two Butterfly Between the Finger指間戒，以及同樣使用青金石的Rose de Noël耳環迷你款；Lucky Spring手鍊則以玫瑰金搭配瓢蟲為討喜主視覺，並有開鞘、閉合兩種型態，象徵已經發生或正在醞釀的日常好運。另外多瓣、黃K金的Frivole指間戒或腕表，則帶來宛如陽光般的金黃正能量、在手腕上輕巧綻放。

喜愛高級珠寶腕表？Charms Papillon Féerique腕表則是另一次梵克雅寶浪漫仙子的奇境漫遊。以微型彩繪裝飾、鑲嵌拱頂式切割藍寶石的白金睡蓮，讓仙子從琺瑯的湖水中翩然現身，空中並有著鑲嵌馬眼形切割鑽石、彩繪玻璃琺瑯的白K金蝴蝶，齊聚所有梵克雅寶的經典元素，38毫米的白K金表殼再鑲嵌了漸層、不對稱而色澤自然的藍寶石與鑽石，訂價約247萬元。

展出的隱藏版亮點則有一枚與日本蒔繪藝術家箱瀨淳一（Junichi Hakose）合作的Kujaku蝴蝶造型珠寶胸針，美艷絕倫。這款黑珍珠母貝為底的胸針共經過20種工藝、100道工序，蝴蝶造型上繪有孔雀開屏的圖像，因此讓日文的孔雀（Kujaku）成為胸針名字。同時纖薄脆弱的母貝表面再經過寶石鑲嵌，同時背面更有箱瀨淳一家的落款，建議售價約76萬5,000元，頗具收藏價值。

「春日詩意花園」裝置藝術，已於梵克雅寶微風信義旗艦店展出，活動並至3月27日（日）為止；同時梵克雅寶同時也正式推出LINE官方帳號，自即日起至2022年3月31日，只要加入官方LINE帳號就可免費下載Alhambra主題限定手機桌布，讓帶有幸運意念的四葉草，隨風盛放、四時飄揚。

梵克雅寶，Charms Papillon Féerique腕表，38K白金、鑲嵌鑽石、藍寶石，彩繪玻璃琺瑯、微型彩繪，訂價約247萬元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Charms Papillon Féerique腕表，38K白金、鑲嵌鑽石、藍寶石，彩繪玻璃琺瑯、微型彩繪，訂價約247萬元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Two Butterfly Between the Finger指間戒，黃K金、綠松石、鑽石，65萬5,000元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Two Butterfly Between the Finger指間戒，黃K金、綠松石、鑽石，65萬5,000元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Frivole Secrète腕表小型款，138萬元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Frivole Secrète腕表小型款，138萬元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶Two Butterfly指間戒，玫瑰金、珍珠母貝、鑽石，57萬5,000元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶Two Butterfly指間戒，玫瑰金、珍珠母貝、鑽石，57萬5,000元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Two Butterfly吊墜，黃K金、綠松石、鑽石，30萬6,000元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Two Butterfly吊墜，黃K金、綠松石、鑽石，30萬6,000元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Lucky Spring手鍊，玫瑰金、紅玉髓、縞瑪瑙，約85,500元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Lucky Spring手鍊，玫瑰金、紅玉髓、縞瑪瑙，約85,500元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）二度與法國插畫藝術家Alexandre Benjamin Navet合作，帶來包含Two Butterfly、Lucky Spring、Frivole等多個系列的珠寶新品。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）二度與法國插畫藝術家Alexandre Benjamin Navet合作，帶來包含Two Butterfly、Lucky Spring、Frivole等多個系列的珠寶新品。圖 / 梵克雅寶提供
與日本蒔繪藝術家箱瀨淳一合作的梵克雅寶Kujaku蝴蝶珠寶胸針，共經過20種工藝、100道工序施作，頗具收藏價值，訂價76萬5,000元。圖 / 梵克雅寶提供
與日本蒔繪藝術家箱瀨淳一合作的梵克雅寶Kujaku蝴蝶珠寶胸針，共經過20種工藝、100道工序施作，頗具收藏價值，訂價76萬5,000元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Marguerite Secrète腕表，黃K金、藍寶石、鑽石，490萬元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶，Marguerite Secrète腕表，黃K金、藍寶石、鑽石，490萬元。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店的外觀牆面，換上了Alexandre Benjamin Navet的蝴蝶藝術裝置，散發春日浪漫。圖 / 梵克雅寶提供
梵克雅寶微風信義旗艦店的外觀牆面，換上了Alexandre Benjamin Navet的蝴蝶藝術裝置，散發春日浪漫。圖 / 梵克雅寶提供
由Alexandre Benjamin Navet授權的花型插畫，也成為本次視覺的浪漫亮點。圖 / 梵克雅寶提供
由Alexandre Benjamin Navet授權的花型插畫，也成為本次視覺的浪漫亮點。圖 / 梵克雅寶提供
腕表面盤中仙子從湖水中翩然現身並與睡蓮、蝴蝶浪漫相遇，是梵克雅寶又一次的仙境奇想。圖 / 梵克雅寶提供
腕表面盤中仙子從湖水中翩然現身並與睡蓮、蝴蝶浪漫相遇，是梵克雅寶又一次的仙境奇想。圖 / 梵克雅寶提供
法國插畫藝術家Alexandre Benjamin Navet的筆觸粉嫩浪漫，並帶有誠摯的法式田園風格。圖 / 梵克雅寶提供
法國插畫藝術家Alexandre Benjamin Navet的筆觸粉嫩浪漫，並帶有誠摯的法式田園風格。圖 / 梵克雅寶提供
於捷運市府站三號出口通往信義微風廣場方向的快閃店，除展示全新珠寶，並可在互動裝置中傳遞訊息給遠方的思念友好。圖 / 梵克雅寶提供
於捷運市府站三號出口通往信義微風廣場方向的快閃店，除展示全新珠寶，並可在互動裝置中傳遞訊息給遠方的思念友好。圖 / 梵克雅寶提供

藝術家 鑽石 微風

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