長榮文苑嘉義酒店美食節 極光哈蜜瓜融合南美洲美食

嘉義縣最大型國際級連鎖酒店、長榮文苑嘉義酒店歡慶2周年，今起到4月30止，推出住房優惠、南美洲美食節及抽獎活動，上午南美洲美食節開幕，總主廚邱有彬推出用嘉義極光哈蜜瓜，入菜的「西班牙伊比利火腿襯極光哈蜜瓜」美食，讓人食指大動。

長榮文苑嘉義酒店總經理蘇筱斐帶幹部與穿南美洲服裝員工，為美食節揭幕，賓客不用出國目前賞花季也能品嘗熱情美味南美洲美食，南美洲受西班牙、印地安文化影響，料理融合歐洲烹調手法，使用馬鈴薯、豆類、甜椒風味獨具蔬果，加以煎、焗、燴或熟成，賣相色彩斑斕，滋味爽口。

活動期間有巴西烤牛肉沙拉、阿根廷檸檬生醃鮮蝦、巴西黑豆豬肉飯、巴西風味椰奶蝦、秘魯烤雞、印加藜麥燴菜、阿根廷牛肉餃、秘魯米布丁等特色美食。

咖啡廳巧妙融入巴西足球、智利摩艾像、亞馬遜熱帶雨林彩繪牆，設計雨林植生拍照區。美食節平日每人NT$680+10%起、假日NT$920+10%，活動期間加碼推出三波單點菜色加購優惠，以NT$399+10%起加購優惠品嚐西班牙伊比利火腿襯極光哈蜜瓜、碳烤蒜味奶油智利龍蝦（半支）或乳酪焗烤蟹肉魚子醬等菜色。

活動期間入住，身分證字號或民國生日中有數字「2」可享房價折抵優惠，1個2可折抵200元、2個2折抵400元，以此類推，每房最高折抵800元；姓名中任一字與「文」或「苑」同字或同音，可免費升等南院景客房（每日限量5間）；姓名中與「文苑」二字同字者，免費升等至文苑套房（每日限量2間）。