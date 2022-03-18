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大港開唱聯名款 「金牌台啤」期間限定強力上市
每到三月，高雄的「大港開唱」已是南台灣的重量級音樂盛會。第13屆、2022年的大港開唱將於3月26日（六）、27日於高雄駁二藝術特區舉辦，除了有眾多本地樂團齊聚港都高雄，台灣本地啤酒第一品牌台灣啤酒旗下的金牌台啤，更與大港開唱主辦單位聯名，推出限量聯名款，並於即日起在便利商店、超商與南部地區之全聯超市，陸續上市。
正面為台灣啤酒經典的白底、綠色瓶身，並加有紅色金牌的「金牌台啤」，翻轉背面時則為象徵音樂季的橘色主視覺，瓶身上有著搶眼、醒目的MEGA POWER BEER大寫字樣，同時宣傳視覺上並留下趣味文案，「港邊是開喝的所在。」
同時台灣啤酒也為旗下新品「WOLF BEER少年狼啤酒」打造品牌攤位，大港開唱的活動當天兩日，將提供優惠組合價格，於攤位拍照打卡傳，再送限量贈品。「2022金牌台啤大港開唱聯名啤酒」，將可在全台7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK、家樂福、美廉社，以及南部部分地區的全聯等超市量販通路，唯商品數量視門市實際販售數量為準。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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