7-ELEVEN、哈根達斯聯名推全球限定「芒果覆盆子拿鐵冰沙」

迎接吃冰的季節，7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），推出全球限定聯名冰沙新口味，將人氣經典口味芒果覆盆子冰淇淋變成「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，馥郁濃香的芒果與酸甜的法式覆盆子完美調和，喝得到芒果果肉的清爽酸甜口感，另外去年上市好評不斷的「莓好拿鐵冰沙」也同步回歸，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN門市獨家限定開賣、售完為止，上市初期每杯推薦價129元（原價149元）。

7-ELEVEN CITY CAFE與哈根達斯Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定聯名冰沙，去年首度登場的「莓好拿鐵冰沙」將飽滿香氣與鮮甜的哈根達斯經典草莓冰淇淋製成冰沙，加入CITY CAFE牛奶，香氣濃郁、口味酸甜適中，還吃得到草莓果肉，草莓控絕對不能錯過。

今年春天更推出全新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，以香甜芒果結合酸甜覆盆子的哈根達斯冰淇淋製成沁涼冰沙，喝得到綿密果泥與細緻果肉，再加入CITY CAFE牛奶，打造獨有的清爽酸甜滋味。