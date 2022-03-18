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7-ELEVEN、哈根達斯聯名推全球限定「芒果覆盆子拿鐵冰沙」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
CITY CAFE再度攜手哈根達斯Häagen-Dazs推出全新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE再度攜手哈根達斯Häagen-Dazs推出全新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供

迎接吃冰的季節，7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），推出全球限定聯名冰沙新口味，將人氣經典口味芒果覆盆子冰淇淋變成「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，馥郁濃香的芒果與酸甜的法式覆盆子完美調和，喝得到芒果果肉的清爽酸甜口感，另外去年上市好評不斷的「莓好拿鐵冰沙」也同步回歸，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN門市獨家限定開賣、售完為止，上市初期每杯推薦價129元（原價149元）。

7-ELEVEN CITY CAFE與哈根達斯Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定聯名冰沙，去年首度登場的「莓好拿鐵冰沙」將飽滿香氣與鮮甜的哈根達斯經典草莓冰淇淋製成冰沙，加入CITY CAFE牛奶，香氣濃郁、口味酸甜適中，還吃得到草莓果肉，草莓控絕對不能錯過。

今年春天更推出全新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，以香甜芒果結合酸甜覆盆子的哈根達斯冰淇淋製成沁涼冰沙，喝得到綿密果泥與細緻果肉，再加入CITY CAFE牛奶，打造獨有的清爽酸甜滋味。

由7-ELEVEN CITY CAFE與哈根達斯Häagen-Dazs推出的限定冰沙，分別以繽紛的仲夏芒果黃、粉嫩草莓紅色系融入杯身設計，拍照打卡也甜美夢幻，是春夏必喝的限定飲品。

7-ELEVEN CITY CAFE、哈根達斯（Häagen-Dazs）再度攜手推出全球限定聯名冰沙，包括新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」（圖右）及同步回歸的「莓好拿鐵冰沙」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN CITY CAFE、哈根達斯（Häagen-Dazs）再度攜手推出全球限定聯名冰沙，包括新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」（圖右）及同步回歸的「莓好拿鐵冰沙」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN CITY CAFE與哈根達斯Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味芒果覆盆子冰淇淋變成「芒果覆盆子拿鐵冰沙」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE與哈根達斯Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味芒果覆盆子冰淇淋變成「芒果覆盆子拿鐵冰沙」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE、哈根達斯（Häagen-Dazs）攜手推出全球限定聯名冰沙，去年上市好評不斷的「莓好拿鐵冰沙」同步回歸，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN門市獨家開賣，上市初期每杯推薦價129元（原價149元）。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN CITY CAFE、哈根達斯（Häagen-Dazs）攜手推出全球限定聯名冰沙，去年上市好評不斷的「莓好拿鐵冰沙」同步回歸，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN門市獨家開賣，上市初期每杯推薦價129元（原價149元）。記者陳立儀／攝影
CITY CAFE、哈根達斯Häagen-Dazs聯名「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN門市獨家限定開賣、售完為止，上市初期推薦價129元（原價149元）。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE、哈根達斯Häagen-Dazs聯名「芒果覆盆子拿鐵冰沙」，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN門市獨家限定開賣、售完為止，上市初期推薦價129元（原價149元）。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE、哈根達斯Häagen-Dazs聯名「莓好拿鐵冰沙」，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN門市獨家限定開賣、售完為止，上市初期推薦價129元（原價149元）。圖／7-ELEVEN提供
CITY CAFE、哈根達斯Häagen-Dazs聯名「莓好拿鐵冰沙」，3月23日起於超過6,400家7-ELEVEN門市獨家限定開賣、售完為止，上市初期推薦價129元（原價149元）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），推出全球限定聯名冰沙新口味，將人氣經典口味芒果覆盆子冰淇淋變成「芒果覆盆子拿鐵冰沙」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），推出全球限定聯名冰沙新口味，將人氣經典口味芒果覆盆子冰淇淋變成「芒果覆盆子拿鐵冰沙」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN CITY CAFE與哈根達斯Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定冰沙，今年春天推出全新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」（圖左）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE與哈根達斯Häagen-Dazs攜手合作，將人氣經典口味冰淇淋變成全球限定冰沙，今年春天推出全新口味「芒果覆盆子拿鐵冰沙」（圖左）。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE再度攜手哈根達斯Häagen-Dazs推出全新限定聯名冰沙，超過6,400家7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN CITY CAFE再度攜手哈根達斯Häagen-Dazs推出全新限定聯名冰沙，超過6,400家7-ELEVEN獨家販售。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），推出全球限定聯名冰沙新口味。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN自有品牌CITY CAFE再度攜手國際知名冰淇淋品牌哈根達斯（Häagen-Dazs），推出全球限定聯名冰沙新口味。記者陳立儀／攝影

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