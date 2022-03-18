新光三越聯手香港新銳藝術家 北中南打造「暖心治癒所」

2022年新光三越持續聯手人氣藝術家，繼今年春節萌度滿分的「我不是胖虎」空間藝術展之後，新光三越首度邀請香港新生代藝術家章柱基Kila Cheung帶來最有溫度的空間藝術特展「暖心治癒所」。Kila作品風格獨特，國際知名藝術家奈良美智也是收藏者之一，這個春天，新光三越透過Kila童真、繽紛的作品，帶給大家溫暖的治癒力。

香港藝術界新銳章柱基Kila Cheung，以路上常見的道路警示燈作為媒介，連續30天將彩繪成不同樣貌及穿著的小燈人放置於香港各個街頭，「Twinkle Twinkle Little Guys」的藝術企劃，吸引民眾前往街頭尋找它們的蹤影，讓Kila一舉成名。Kila在2016年獲得香港設計青年才俊獎、2019年拿下香港出版雙年獎的Kila以繪畫及木雕創作為主，作品風格純真且富有赤子之心。

Kila的作品首度前進百貨展出4米高的大型裝置藝術，包括：位於台北信義新天地A8及台南新天地的「漫遊者藍巴勒」—以介於香港青衣、荃灣及葵涌之間的「藍巴勒海峽」為發想，蘊含著Kila對土地的種種情懷，以及從青衣開始漫遊人生的心情記載。

而在台北信義新天地A9及台中中港店展出的「家No.6家的大爆炸」—訴說Kila原本覺得理所當然的事，在離開家之後都變得不簡單了，作品滿懷對家的想念和想像。台北信義新天地A4展出由「希望之子／大乘號／貓就是原罪」三件作品組合而成的裝置藝術。另外，台北信義新天地A9、台中中港店的櫥窗，也展出多幅Kila的精彩畫作，Kila希望讓觀者自由的想像與體會，轉化成屬於觀者獨一無二的心靈感受。