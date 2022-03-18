皺衣服秒變平整！十大平價手持掛燙機品牌 即燙即穿根本懶人救星

3千元就能擺平衣服皺褶！

對於上班族而言，每天出門前最重要的就是看看自己是否打扮地乾淨整齊，才能在職場上顯得專業俐落，不過常常從衣櫃拿出衣服時，才發現衣服皺巴巴的，根本不能穿出門。

幸好現在市面上有許多品牌都推出「手持式掛燙機」，不需要使用燙衣板，就能在忙碌的早上輕鬆燙平衣物，小巧外型可以手拿、省力，放在家裡也不佔空間，尤其最近適逢換季更是需要。

今天《DailyView網路溫度計》就用《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議哪些「3,000元以下」的平價手持掛燙機品牌，小資族就靠它上班前再多睡十分鐘啦！

image source：pexels（示意圖）

NO. 10 Twinbird 雙鳥

來自日本的家電品牌Twinbird 雙鳥，主打高CP值與時尚美型外觀，特別是「美型蒸氣掛燙機」推出玫瑰粉、丁香紫、冰河藍等多種色彩，讓不少網友少女心噴發表示「好有質感」、「顏值好高」，這款手持掛燙機僅470g，水箱容量50ml，約30秒就能快速加熱，還有附立架可隨手放在桌上，相當方便。2021年Twinbird 雙鳥美型蒸氣掛燙機與7-ELEVEN合作集點活動，當時就吸引民眾換購。

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image source: Twinbird Taiwan

NO. 9 KINYO

以平實價格獲得網友喜愛的KINYO，販售的產品多元，包含生活家電、3C周邊、視聽娛樂等，網友討論熱烈的「二合一手持式蒸氣殺菌掛燙機」主打手持式掛燙、平燙電熨2in1，35秒快速預熱出蒸氣，重量870g，有300ml大水箱，不用一直加水，還可分成2種檔位，針對不同衣物材質熨燙，網友認為「有一機抵兩機的感覺」、「不用怕燙壞衣服」，另外此款也有安全設計，乾燒60秒就會停止加熱，變回待機模式。

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image source: KINYO官網

NO. 8 Panasonic 國際牌

Panasonic 國際牌的手持掛燙機以精美外型獲得網友關注，「平燙掛燙二合一熨斗」既能滿足掛燙快速除皺的效果，又能用平燙處理細節線條，主打3倍蒸氣噴射，燙衣同時還能消臭，加上獨特設計，無論水箱如何傾斜，吸水口始終朝下，不管是什麼角度都能無死角熨燙，只要23秒就能快速加熱，重量約790g，50ml水箱容量，網友稱讚「攜帶滿方便的，放在家也不佔空間」、「去味效果還不錯」。

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image source: Panasonic 國際牌官網

NO. 7 小米米家

以高CP值家電聞名的小米米家，推出的手持掛燙機也備受網友討論，兼具平掛與掛燙功能，具備160ml可拆式大水箱，還有一體成型的底座設計，燙到一半隨手放在桌上相當方便，重量780g，久拿熨燙也不會手痠，米家手持掛燙機還附毛呢衣物專用清潔刷，在燙衣前可先去除衣物上的灰塵毛絮，非常貼心，網友推薦「滿便宜的，早上只要3分鐘就可以把衣服燙整齊」。

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NO. 6 sOlac

sOlac是來自西班牙的百年家電品牌，sOlac的「二合一手持式蒸氣掛燙機」可隨心所欲切換掛燙、平燙模式，重量約800g，附有180ml可拆式水箱，外觀看起來就像吹風機一樣，讓人可以直覺式地操作，貼合衣物垂直熨燙，再加上介面簡單易上手，按一鍵就可以使用，網友認為「對懶人來說很方便」、「新手很快就能燙好衣服」。

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NO. 5 Philips 飛利浦

Philips 飛利浦的「二合一手持式蒸汽掛燙機」為黑金配色，時尚外觀抓住不少網友的目光，有70ml水箱，重量約740g，最大特色就是「Smart Flow智能導熱熨壓板」，以智能技術保持最佳、最安全的整燙溫度，YouTuber陳彥婷曾發文大讚「小巧、輕便、外型都兼具，功能也沒有因為是小台就不好用」，許多粉絲都表示被生火「這真的太棒了吧，好需要一台」。

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NO. 4 PRINCESS 荷蘭公主

荷蘭公主為專精家用調理電工及個人護理用品的荷蘭品牌，推出多款手持式掛燙機都是團購熱銷商品，其中「手持式蒸氣掛燙機」有湖水綠、薰衣紫、櫻花粉等可供選擇，粉嫩色系讓網友表示「超可愛的」，重量780g，有260ml水箱，水箱亦可換接寶特瓶，輕鬆方便攜帶，出差只要有瓶裝水就能隨時燙衣服，網友大讚「衣服從行李箱拿出來，不怕變菜乾」。

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NO. 3 BRUNO

日本東京時尚餐廚家居品牌BRUNO，不只電烤盤有頗高網路聲量，「手持Turbo加壓蒸汽熨斗」也因優雅簡約造型獲得不少網友討論，此款手持掛燙機約750g，水箱容量130ml，分成低蒸氣模式與強蒸氣模式，還有噴頭蓋、毛刷兩種配件，針對不同衣物材質做最適合的處理，另外還有掛鉤設計讓掛燙機暫放在衣桿上，細節感滿滿讓網友稱讚「熨燙起來得心應手～三兩下衣服就搞定」。

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NO. 2 Giaretti 珈樂堤

Giaretti 珈樂堤為創立於義大利米蘭的品牌，「手持平掛兩用蒸氣熨斗／掛燙機」最特別的是有180度的旋轉手把，輕鬆轉換平燙與掛燙模式，重量1公斤，水箱容量90ml，還有貼心配件「迷你燙衣板」輔助熨燙袖口或衣領等小地方，不用像一般燙衣板那樣佔空間，連藝人泱泱都誇「這款造型復古可愛、顏值超高！操作也簡單方便」，粉絲留言狂+1。

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NO. 1 東龍

團購人氣品牌東龍，每每有直播主開團都會令不少網友生火，東龍的「多功能殺菌手持蒸氣掛燙機」也不例外，粉色外觀與底座設計看起來相當有質感，重量約705g，水箱容量100ml，有兩段式蒸氣強度，高溫高壓蒸氣除了熨燙還有除臭效果，一鍵操作介面讓使用更直覺簡易，網友分享使用心得「對於忙碌上班族來說真的是很省時」、「一杯水就可以燙一件長袖了～加熱很快速，蒸汽還能選擇強弱」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年03月15日至2022年03月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『平價手持掛燙機品牌』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

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