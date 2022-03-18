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「願未央」見證文學最好年代 剪接師驚呼：朱西甯顯靈

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
朱西甯20多歲的書信手繪表格談情。圖／目宿媒體提供
朱西甯20多歲的書信手繪表格談情。圖／目宿媒體提供

台灣傳奇文學家族、朱西甯與劉慕沙紀錄片「願未央」，今天正式全台上映。首度擔任導演的朱家長女朱天文，苦無沒有雙親正式訪談的畫面，最後於朱西甯拍攝的 V8 紀錄找到珍貴畫面，讓剪接師打趣喊「朱爺爺顯靈」。二女朱天心則形容「願未央」所記錄的是台灣文壇有過「最好的時代」。

為了拍這部紀錄片，朱家姊妹重啟朱西甯、劉慕沙珍藏近70 年、還在外包裝上標示「非情書」的通訊書信。當年 27 歲的朱西甯遇上 19 歲的劉慕沙時，一來一往寫下誠懇純情的「非情書」，既是定情書信，也是分享彼此人生理念的溝通橋樑。朱西甯在信中還用圖表分析小說與散文的差別，甚至連談感情要「心物合一」，也不忘透過手繪圖表解說。

為了找尋當年父母的身影，全家翻箱倒櫃、踏破鐵鞋尋覓各種影音資料，連 20 多年前為張大春電視節目受訪的畫面也想辦法去調，卻遇上母帶毀損。朱天心當年婚禮畫面，也遇到同樣慘況。所幸終於由當年朱西甯拍攝的 V8 帶當中蒐羅到珍貴畫面。朱天文回憶：「他對這些東西都充滿好奇，因此 V8 攝影機出來後，他買了就東拍西拍，」朱家甚至還找到朱西甯手持 V8 的照片對照，「一接上，剪接師就說：『啊！朱爺爺顯靈了』」

朱西甯投筆從戎來台，身上只帶著張愛玲的小說集《傳奇》。發表小說《鐵漿》時，朱西甯特別託人轉贈一本送給張愛玲，收到她的回信與贈書，書上不但署名給朱西甯，並讚譽他的文筆。朱西甯也因張愛玲之故，供養不為世人所容的胡蘭成，許多慕名來朱家的學生們，也都受到朱西甯、劉慕沙的盛情款待。

朱天心表示，「願未央」見證了「文學最好的時代」，「曾經可以讓這樣一個作家有生命力地完成自己的文學大夢，提攜很多年輕人，鼓勵很多同伴等，讓我們無憂懼地繼續走這條路，」

目宿媒體表示，電影將於上映首週特別加碼準備「驚喜彩蛋」。將受限篇幅、架構緣故，忍痛捨去的精彩段落，整理一段驚喜畫面放於片尾，邀請觀眾用行動進戲院支持。

朱西甯手持 V8 的照片。圖／目宿媒體提供
朱西甯手持 V8 的照片。圖／目宿媒體提供
為了紀錄片朱天文翻出珍貴老照片。圖／目宿媒體提供
為了紀錄片朱天文翻出珍貴老照片。圖／目宿媒體提供
張愛玲特別署名給朱西甯珍藏的小說。圖／目宿媒體提供
張愛玲特別署名給朱西甯珍藏的小說。圖／目宿媒體提供

情書 張愛玲 紀錄片

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