金光閃閃派對風！許路兒穿金色高跟鞋 露性感美腿重返迪斯可的復古華麗

在2022春夏流行趨勢中，迪斯可風潮的炫目、搶眼、閃亮，是必備元素，近日許路兒穿上了Gianvito Rossi春夏系列的繫帶鞋履，搭上碎花裙裝，預告春日氣息；Christian Louboutin的派對鞋款，也有紫、金、黑和薄紗裝飾的鞋款，表現強大氣場。 Christian Louboutin的Goldina Rain黑色緞面五彩水鑽裝飾繫帶尖頭高跟鞋，52,000元。圖／Christian Louboutin提供

許路兒在IG分享了義大利鞋履品牌Gianvito Rossi的春夏Bijoux系列，她私心選了金色，如同泡泡的空氣感繫帶設計，帶來有份量的視覺，她表示，「讓腳踝線條比例看起來更修長，搭配洋裝超美。」轉身瞄到帶點復古的厚底涼鞋，她也忍不住一起試穿，完全啟動女孩的逛街模式。Gianvito Rossi的2022春夏系列，表現優雅、性感的雙重個性，從上班日到週末聚會都適用，也挑起打扮的慾望，運用金屬色澤、絎縫設計、異材質拼接表現，材質包括霧面到金屬皮革、或點綴閃亮水晶，讓春夏新款更為繽紛活潑。