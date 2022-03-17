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金光閃閃派對風！許路兒穿金色高跟鞋 露性感美腿重返迪斯可的復古華麗

聯合報 / 記者楊詩涵／即時報導
許路兒詮釋Gianvito Rossi鞋款，Christian Louboutin在春夏也推出派對閃耀系列。圖／Christian Louboutin提供、取自IG
許路兒詮釋Gianvito Rossi鞋款，Christian Louboutin在春夏也推出派對閃耀系列。圖／Christian Louboutin提供、取自IG

在2022春夏流行趨勢中，迪斯可風潮的炫目、搶眼、閃亮，是必備元素，近日許路兒穿上了Gianvito Rossi春夏系列的繫帶鞋履，搭上碎花裙裝，預告春日氣息；Christian Louboutin的派對鞋款，也有紫、金、黑和薄紗裝飾的鞋款，表現強大氣場。

Christian Louboutin的Goldina Rain黑色緞面五彩水鑽裝飾繫帶尖頭高跟鞋，52,000元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的Goldina Rain黑色緞面五彩水鑽裝飾繫帶尖頭高跟鞋，52,000元。圖／Christian Louboutin提供

許路兒在IG分享了義大利鞋履品牌Gianvito Rossi的春夏Bijoux系列，她私心選了金色，如同泡泡的空氣感繫帶設計，帶來有份量的視覺，她表示，「讓腳踝線條比例看起來更修長，搭配洋裝超美。」轉身瞄到帶點復古的厚底涼鞋，她也忍不住一起試穿，完全啟動女孩的逛街模式。Gianvito Rossi的2022春夏系列，表現優雅、性感的雙重個性，從上班日到週末聚會都適用，也挑起打扮的慾望，運用金屬色澤、絎縫設計、異材質拼接表現，材質包括霧面到金屬皮革、或點綴閃亮水晶，讓春夏新款更為繽紛活潑。

Christian Louboutin紅底鞋的春夏明亮閃耀（Shine Bright）系列，也主攻派對風采，喚醒每個女性心中熱愛打扮的雀躍心情，以奪目華麗的光澤皮革設計了燦金、紫色鞋款，並且用羽毛的概念將薄紗運用在鞋履、手袋的設計，就像為鞋履裝上飛翔的翅膀，既可愛又搶眼，鑲嵌寶石的閃爍高跟鞋、涼鞋款，都讓人成為派對上備受矚目的焦點。

許路兒手中拿的是Gianvito Rossi的Florea絎縫涼鞋，30,900元。圖／取自IG
許路兒手中拿的是Gianvito Rossi的Florea絎縫涼鞋，30,900元。圖／取自IG
許路兒穿上Gianvito Rossi的厚底涼鞋，表現修長美腿。圖／取自IG
許路兒穿上Gianvito Rossi的厚底涼鞋，表現修長美腿。圖／取自IG
許路兒詮釋Gianvito Rossi金色Bijoux高跟涼鞋，35,400元。圖／取自IG
許路兒詮釋Gianvito Rossi金色Bijoux高跟涼鞋，35,400元。圖／取自IG
許路兒詮釋Gianvito Rossi金色Bijoux高跟涼鞋，35,400元。圖／取自IG
許路兒詮釋Gianvito Rossi金色Bijoux高跟涼鞋，35,400元。圖／取自IG
Christian Louboutin的Jessie Booty Joli五彩水鑽扣環裝飾白色漆皮拼接粉色小羊皮短靴，56,900元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的Jessie Booty Joli五彩水鑽扣環裝飾白色漆皮拼接粉色小羊皮短靴，56,900元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的Maravilla Joli金屬紫色水晶裝飾高跟鞋，61,000元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的Maravilla Joli金屬紫色水晶裝飾高跟鞋，61,000元。圖／Christian Louboutin提供
Gianvito Rossi紫色Bijoux高跟涼鞋，35,400元。圖／Gianvito Rossi提供
Gianvito Rossi紫色Bijoux高跟涼鞋，35,400元。圖／Gianvito Rossi提供
Christian Louboutin的Goldie Joli五彩水鑽扣環裝飾黃漆皮高跟涼鞋，43,900元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的Goldie Joli五彩水鑽扣環裝飾黃漆皮高跟涼鞋，43,900元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的Libellibooty黑色薄紗尖頭短靴，61,500元。圖／Christian Louboutin提供
Christian Louboutin的Libellibooty黑色薄紗尖頭短靴，61,500元。圖／Christian Louboutin提供

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