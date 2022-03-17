聽新聞
test
0:00 / 0:00
金光閃閃派對風！許路兒穿金色高跟鞋 露性感美腿重返迪斯可的復古華麗
在2022春夏流行趨勢中，迪斯可風潮的炫目、搶眼、閃亮，是必備元素，近日許路兒穿上了Gianvito Rossi春夏系列的繫帶鞋履，搭上碎花裙裝，預告春日氣息；Christian Louboutin的派對鞋款，也有紫、金、黑和薄紗裝飾的鞋款，表現強大氣場。
許路兒在IG分享了義大利鞋履品牌Gianvito Rossi的春夏Bijoux系列，她私心選了金色，如同泡泡的空氣感繫帶設計，帶來有份量的視覺，她表示，「讓腳踝線條比例看起來更修長，搭配洋裝超美。」轉身瞄到帶點復古的厚底涼鞋，她也忍不住一起試穿，完全啟動女孩的逛街模式。Gianvito Rossi的2022春夏系列，表現優雅、性感的雙重個性，從上班日到週末聚會都適用，也挑起打扮的慾望，運用金屬色澤、絎縫設計、異材質拼接表現，材質包括霧面到金屬皮革、或點綴閃亮水晶，讓春夏新款更為繽紛活潑。
Christian Louboutin紅底鞋的春夏明亮閃耀（Shine Bright）系列，也主攻派對風采，喚醒每個女性心中熱愛打扮的雀躍心情，以奪目華麗的光澤皮革設計了燦金、紫色鞋款，並且用羽毛的概念將薄紗運用在鞋履、手袋的設計，就像為鞋履裝上飛翔的翅膀，既可愛又搶眼，鑲嵌寶石的閃爍高跟鞋、涼鞋款，都讓人成為派對上備受矚目的焦點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言