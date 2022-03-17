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可追蹤血氧飽和度 Xiaomi Watch S1系列智慧手表開賣

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
Xiaomi Watch S1與S1 Active專為行動生活所打造，擁有雙頻GPS，同時支援藍牙通話。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1與S1 Active專為行動生活所打造，擁有雙頻GPS，同時支援藍牙通話。圖／小米台灣提供

小米台灣今天（3月17日）舉辦Xiaomi 12系列新品發布會，除了正式發表年度精品旗艦系列手機之外，同時宣布全面提升行動視聽與穿戴周邊體驗，發表Xiaomi Watch S1、Xiaomi Watch S1 Active、Xiaomi Buds 3T Pro與Xiaomi Buds 3等4款全新智慧穿戴新品，以具有質感美學和創新產品功能，讓穿戴配件展現品味。

智慧手表Xiaomi Watch S1採用藍寶石玻璃表面和不鏽鋼表框鑲崁1.43吋AMOLED螢幕，表帶提供經典焦糖棕皮革搭配銀色表圈、霧黑皮革搭配經典黑表圈等共兩款沉穩內斂配色。

Xiaomi Watch S1 Active以色彩鮮豔與可高度客製化的表帶外型，讓健身也能很有態度，配備擁有Always-On Display技術的1.43吋AMOLED螢幕，搭配精緻的金屬表圈，表框與表帶提供皓月白、星耀黑、海洋藍等3色，另預計將於5月中旬前上市松葉綠、活力橙、向陽黃等3款跳色表帶。

Xiaomi Watch S1與S1 Active共有117種健身模式，包括19種專業模式供用戶選擇，無論是在戶外還是在跑步機上，Xiaomi Watch S1與S1 Active都能在偵測到步行和跑步時自動啟動，同時提供SpO2血氧飽和度追蹤、女性健康監測和更好的睡眠監測，持續強化健康數據追蹤。兩款智慧手表皆擁有雙頻GPS，同時支援藍牙通話；在滿電下正常使用可待機12天，或在省電模式下可待機長達24天，並提供磁吸式充電座。

Xiaomi Watch S1售價5,495元，即日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣，3月31日前可享早鳥價4,995元。Xiaomi Watch S1 Active售價4,495元，即日起於上述通路開賣，3月31日前可享早鳥價4,095元。

採用創新硬體結合軟體音效技術的Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機，提供身臨其境的聽覺體驗，具有高達40dB的混合ANC主動降噪功能。使用者可以選擇3種ANC模式，或者自適應降噪模式，讓耳機自動根據環境噪音等級智慧調整；透過通透模式，即使在通勤中也能掌握周圍環境。除了提供舒適貼合的配戴體驗及IP55的防塵防水能力之外，更提供雙裝置連接功能，一次充電即可連續播放6小時，配合支援無線充電的充電盒使用更可連續播放24小時。Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機售價3,195元，3月31日前可享早鳥價2,895元。

Xiaomi Buds 3擁有旗艦級混合式降噪功能，能過濾環境噪音，在三麥克風協同降噪之下，提供最高40dB的降噪深度，還可根據不同的環境噪音程度，自行選擇輕度、深度與均衡模式，以避免耳朵壓力過高，讓降噪體驗更加舒適。外型採用人體工學設計，僅4.6g的輕量主體，結合多點精緻設計，提供更舒適的入耳式聽覺體驗，並擁有超長電池續航力與支援無線充電的充電盒，單次充電使用續航達7小時，配合充電盒使用續航高達32小時。Xiaomi Buds 3售價2,295元，3月31日前可享早鳥價2,095元。

Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機售價3,195元，3月31日前可享早鳥價2,895元。圖／小米台灣提供
Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機售價3,195元，3月31日前可享早鳥價2,895元。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1與S1 Active共有117種健身模式，能在偵測到步行和跑步時自動啟動，同時提供SpO2血氧飽和度追蹤、女性健康監測和更好的睡眠監測。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1與S1 Active共有117種健身模式，能在偵測到步行和跑步時自動啟動，同時提供SpO2血氧飽和度追蹤、女性健康監測和更好的睡眠監測。圖／小米台灣提供
Xiaomi Buds 3售價2,295元，3月31日前可享早鳥價2,095元。圖／小米台灣提供
Xiaomi Buds 3售價2,295元，3月31日前可享早鳥價2,095元。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1 Active以色彩鮮豔與可高度客製化的表帶外型，讓健身也能很有態度。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1 Active以色彩鮮豔與可高度客製化的表帶外型，讓健身也能很有態度。圖／小米台灣提供
小米台灣推出Xiaomi Buds 3T Pro、Xiaomi Buds 3兩款主動式降噪藍牙耳機，將穿戴體驗全面升級。圖／小米台灣提供
小米台灣推出Xiaomi Buds 3T Pro、Xiaomi Buds 3兩款主動式降噪藍牙耳機，將穿戴體驗全面升級。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1採用藍寶石玻璃表面和不鏽鋼表框鑲崁1.43吋AMOLED螢幕。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1採用藍寶石玻璃表面和不鏽鋼表框鑲崁1.43吋AMOLED螢幕。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1 Active配備擁有Always-On Display技術的1.43吋AMOLED螢幕，搭配精緻的金屬表圈。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1 Active配備擁有Always-On Display技術的1.43吋AMOLED螢幕，搭配精緻的金屬表圈。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1與S1 Active專為行動生活所打造，強化健康數據追蹤。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1與S1 Active專為行動生活所打造，強化健康數據追蹤。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1的流線型設計外型，散發卓越質感。圖／小米台灣提供
Xiaomi Watch S1的流線型設計外型，散發卓越質感。圖／小米台灣提供
Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機提供身臨其境的聽覺體驗，具有高達40dB的混合ANC主動降噪功能。圖／小米台灣提供
Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機提供身臨其境的聽覺體驗，具有高達40dB的混合ANC主動降噪功能。圖／小米台灣提供

噪音 健身 小米

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