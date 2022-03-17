可追蹤血氧飽和度 Xiaomi Watch S1系列智慧手表開賣

小米台灣今天（3月17日）舉辦Xiaomi 12系列新品發布會，除了正式發表年度精品旗艦系列手機之外，同時宣布全面提升行動視聽與穿戴周邊體驗，發表Xiaomi Watch S1、Xiaomi Watch S1 Active、Xiaomi Buds 3T Pro與Xiaomi Buds 3等4款全新智慧穿戴新品，以具有質感美學和創新產品功能，讓穿戴配件展現品味。

智慧手表Xiaomi Watch S1採用藍寶石玻璃表面和不鏽鋼表框鑲崁1.43吋AMOLED螢幕，表帶提供經典焦糖棕皮革搭配銀色表圈、霧黑皮革搭配經典黑表圈等共兩款沉穩內斂配色。

Xiaomi Watch S1 Active以色彩鮮豔與可高度客製化的表帶外型，讓健身也能很有態度，配備擁有Always-On Display技術的1.43吋AMOLED螢幕，搭配精緻的金屬表圈，表框與表帶提供皓月白、星耀黑、海洋藍等3色，另預計將於5月中旬前上市松葉綠、活力橙、向陽黃等3款跳色表帶。

Xiaomi Watch S1與S1 Active共有117種健身模式，包括19種專業模式供用戶選擇，無論是在戶外還是在跑步機上，Xiaomi Watch S1與S1 Active都能在偵測到步行和跑步時自動啟動，同時提供SpO2血氧飽和度追蹤、女性健康監測和更好的睡眠監測，持續強化健康數據追蹤。兩款智慧手表皆擁有雙頻GPS，同時支援藍牙通話；在滿電下正常使用可待機12天，或在省電模式下可待機長達24天，並提供磁吸式充電座。

Xiaomi Watch S1售價5,495元，即日起在小米商城mi.com、小米實體門市、PChome 24h購物小米旗艦館、蝦皮商城小米官方旗艦店、senaonline神腦生活、遠傳friDay購物、法雅客網路商店、全國電子（全國電子Digital City台中文心秀泰店及全國電子Digital City線上購物）與燦坤3C（實體門市及燦坤3C線上購物）全面開賣，3月31日前可享早鳥價4,995元。Xiaomi Watch S1 Active售價4,495元，即日起於上述通路開賣，3月31日前可享早鳥價4,095元。

採用創新硬體結合軟體音效技術的Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機，提供身臨其境的聽覺體驗，具有高達40dB的混合ANC主動降噪功能。使用者可以選擇3種ANC模式，或者自適應降噪模式，讓耳機自動根據環境噪音等級智慧調整；透過通透模式，即使在通勤中也能掌握周圍環境。除了提供舒適貼合的配戴體驗及IP55的防塵防水能力之外，更提供雙裝置連接功能，一次充電即可連續播放6小時，配合支援無線充電的充電盒使用更可連續播放24小時。Xiaomi Buds 3T Pro降噪藍牙耳機售價3,195元，3月31日前可享早鳥價2,895元。