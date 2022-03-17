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男人秒變帥！3大品牌搶攻男性保養市場 質感潮流兼具

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
男人保養成新趨勢。圖／各品牌提供
男人保養成新趨勢。圖／各品牌提供

女人愛美，其實近期男性保養更帥氣的意識，也在許多網路平台、實體店面開始蓬勃發展，許多保養品牌也紛紛獨力推出男性保養系列。保養不再是女性的專利，也不容小覷這男性保養市場的威力。包括嘉裕西服推出保養品牌FACEO、資生堂也打出SHISEIDO MAN 「男人極致系列」、瑞士頂級護膚品牌La Colline也推出男性賦活三效精華。

過去以西服打天下的嘉裕西服，不只幫型男打點帥氣服裝，今年推出主打男性保養品牌FACEO，首波推出以黑曜岩活萃保濕系列，為型男打點臉部，打造天菜顏，為脫單前的最佳準備。FACEO黑曜岩活萃保濕系列針對清潔與潤澤保養，推出6款產品，於當中添加維他命B5、玻尿酸、黑曜岩等成分。香氣以玫瑰搭配皮革，將魅力沉穩的木質調性添加在男性的魅力裡。

包裝設計以簡約風設計，全以數字標示及黑色包裝突顯男性極簡、魅力、俐落感，其中0為臉部與身體的清潔品，而後依序為化妝水、精華液、乳液和面膜，讓男性不用苦惱使用順序，讓男性在生活中極簡俐落更顯質感。

SHISEIDO資生堂今年推出極簡男性保養「男人極致系列」分別為「男人極致賦活霜」、「男人極致賦活眼霜」、「男人極致賦活乳」，打造完美質感男性，就從保養開始。

男人極致系列注入「日北玄米油精萃」質地輕盈，好吸收，讓保養不再是油膩感，並添加木糖醇、菸鹼醯胺，增強男性肌膚功能，改善因乾燥而導致的細紋、鬆弛、暗沉、粗糙等問題，讓肌膚一抹展現男性肌膚活力。

瑞士頂級保養品牌La Colline男士護理系列，呵護質感男性的肌膚。由於男性的肌膚比女性厚約25%，導致肌膚的出油量較多，再加上每日刮鬍子所造成的肌膚損傷，讓肌膚的老化速度越來越快。男士專屬成份添加鋅、銅、鎂、艾草等複合成分，360度全方位男性保養，一瓶搞定，減少繁瑣的保養程序，全臉至眼周皆可使用「男性賦活三效精華」是懶惰保養的最佳選擇。

質感男性除了保養之外，香氣固然也是重要的一環，複合式的木質香氣，白松香、廣藿香、茉莉、苔蘚、麝香、香草等，再揉合柑橘、茴香、迷迭香讓整體香氣有更多的層次，就如同男生的個性，在不同場合展現不同層次與氣度。

SHISEIDO MAN男人極致賦活霜／50ml／2,500元。圖／資生堂提供
SHISEIDO MAN男人極致賦活霜／50ml／2,500元。圖／資生堂提供
FACEO黑曜岩活萃控油潔面凝膠／100ml／290元。圖／FACEO提供
FACEO黑曜岩活萃控油潔面凝膠／100ml／290元。圖／FACEO提供
SHISEIDO MAN男人極致賦活乳／70ml／2,400元。圖／資生堂提供
SHISEIDO MAN男人極致賦活乳／70ml／2,400元。圖／資生堂提供
La Colline男性賦活三效精華／10,300元。圖／La Colline提供
La Colline男性賦活三效精華／10,300元。圖／La Colline提供
FACEO黑曜岩B5活萃保濕化妝水／200ml／590元。圖／FACEO提供
FACEO黑曜岩B5活萃保濕化妝水／200ml／590元。圖／FACEO提供
嘉裕西服進軍男性保養市場，推出FACEO品牌。圖／FACEO提供
嘉裕西服進軍男性保養市場，推出FACEO品牌。圖／FACEO提供
FACEO黑曜岩B5活萃保濕精華液／30ml／690元。圖／FACEO提供
FACEO黑曜岩B5活萃保濕精華液／30ml／690元。圖／FACEO提供
SHISEIDO MAN邀來西甲巴賽隆納球星賽爾吉 ‧ 羅貝托代言。圖／資生堂提供
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品牌 瑞士

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