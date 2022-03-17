海瑞溫斯頓花系列設計珠寶 空靈唯美秀清新

雖然空氣的溫度仍然微涼，但春天的氣息已然在季節更迭中來到。海瑞溫斯頓（Harry Winston）因此推薦了多款品牌經典珠寶系列，包含Lily Cluster系列、Sunflower系列或Lotus Cluster系列，讓人即便未能直接前往大自然，但透過帶有花朵、盛放意念的珠寶，將讓人感受到生命力的閃耀悸動。

Lotus Cluster系列透過雅致精巧的花卉圖騰，運用品牌經典的Cluster錦簇鑲嵌，讓鑽石宛如群聚的小白花朵，透過視覺隱約能讓人嗅聞到清新的氣息，並以立體、緊湊的鑽石鑲嵌，展現火光的最大可能。