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海瑞溫斯頓花系列設計珠寶 空靈唯美秀清新

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦包含Lily Cluster、Sunflower或Lotus Cluster等多個系列，透過帶有盛放意念的珠寶，讓人感受到生命力的閃耀悸動。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓（Harry Winston）推薦包含Lily Cluster、Sunflower或Lotus Cluster等多個系列，透過帶有盛放意念的珠寶，讓人感受到生命力的閃耀悸動。圖 / Harry Winston提供

雖然空氣的溫度仍然微涼，但春天的氣息已然在季節更迭中來到。海瑞溫斯頓（Harry Winston）因此推薦了多款品牌經典珠寶系列，包含Lily Cluster系列、Sunflower系列或Lotus Cluster系列，讓人即便未能直接前往大自然，但透過帶有花朵、盛放意念的珠寶，將讓人感受到生命力的閃耀悸動。

Lotus Cluster系列透過雅致精巧的花卉圖騰，運用品牌經典的Cluster錦簇鑲嵌，讓鑽石宛如群聚的小白花朵，透過視覺隱約能讓人嗅聞到清新的氣息，並以立體、緊湊的鑽石鑲嵌，展現火光的最大可能。

Sunflower系列則一如系列名稱，將向日葵旺盛的生命力巧妙捕捉，並搭配紅寶石或藍寶石為主石，將璀璨閃耀綻放，並有戒指、珠寶手表或項鍊等多種選擇；Lily Cluster則展現了生動的自然魅力：三瓣式的花朵設計直觀而清新，透過單瓣、三瓣的不同組合，以項鍊的形式，像是將田野或森林中的婀娜，清新定格於身上，浪漫詩意。

海瑞溫斯頓，Lily Cluster系列鑽石18K黃金耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓，Lily Cluster系列鑽石18K黃金耳環，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
Sunflower系列則一如系列名稱，將向日葵旺盛的生命力巧妙捕捉，並搭配紅寶石或藍寶石為主石，將璀璨閃耀綻放。圖 / Harry Winston提供
Sunflower系列則一如系列名稱，將向日葵旺盛的生命力巧妙捕捉，並搭配紅寶石或藍寶石為主石，將璀璨閃耀綻放。圖 / Harry Winston提供
Lotus Cluster系列運用品牌經典的Cluster錦簇鑲嵌，透過視覺隱約能讓人嗅聞到清新的芬芳氣息。圖 / Harry Winston提供
Lotus Cluster系列運用品牌經典的Cluster錦簇鑲嵌，透過視覺隱約能讓人嗅聞到清新的芬芳氣息。圖 / Harry Winston提供

珠寶 鑽石 品牌

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