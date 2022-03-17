每30秒賣出1瓶！生活小舒壓靠SABON磨砂膏 再推限定款

SABON在母親節前夕，為慶祝25周年生日，推出「身體磨砂膏」，在後疫情時代，透過生活的小細節為自己點亮生活的舒壓儀式，舒緩焦躁不安的情緒，來個沐浴保養放鬆身心靈。

在1997年起，SABON研發了首款身體磨砂膏，以「沐浴即儀式」的理念來傳遞對生活的愉悅與放鬆。25年後的SABON，身體磨砂膏創下全世界每30秒就賣出一瓶的好成績，可發現大家對於身體保養及療癒有多重視。

25周年的SABON推出兩款限量磨砂膏，分別為薰衣草精油身體磨砂膏與天竺葵身體磨砂膏，而兩款複方皆有著獨特的香氣及帶來身心放鬆的效果，讓療癒更上一層樓。

精油身體磨砂膏使用方法，可以在 洗淨全身後，用專屬小木匙均勻攪拌並取適量精油磨砂膏放置在手掌，感受源自複方精油的香氣，嗅吸香氣的瞬間就能靜心減壓。接著以畫圈方式輕輕按摩全身肌膚，可稍停留1至2分鐘時間待複方精油與天然植物油滲透吸收，再以清水沖洗。沖洗後不需以以沐浴油或清潔產品洗去，可以安心讓植物油留於肌膚上，感受自然柔嫩光滑的膚觸。

另外也能享受泡澡時光， 建議使用量為油性肌膚（半匙）、乾性肌膚（1匙）。依照個人喜好度調整，直接身體磨砂後直接進入浴缸浸泡或是以小木匙挖取精油磨砂膏倒入流動浴水中做泡澡。

讓夜晚好好放鬆 薰衣草精油身體磨砂膏320g／售價1480元

內含有法國普羅旺斯的真正薰衣草精油與義大利的黃橘精油，讓睡前放鬆做好準備，特別使用在晚間沐浴。

給你活力好正向 天竺葵精油身體磨砂膏320g／售價1480元