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黑色吉普車造勢 王偉忠廣播尬趙少康

台灣醒報 / 記者章文╱台北報導
資深製作人王偉忠為了新的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，站在千萬元的賓士吉普戰車上造勢。(中廣提供)
資深製作人王偉忠為了新的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，站在千萬元的賓士吉普戰車上造勢。(中廣提供)

「我開節目是趙少康做不到的。」資深製作人王偉忠為了新的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，站在千萬元的賓士吉普戰車上造勢，大虧趙少康做節目不如他有趣。站在他旁邊的中廣公司董事長趙少康接口說：「這我承認，我只會正經八百講話。」記者會中大家還是比較關心王偉忠對子弟兵大S的婚事看法。

宣傳車開場

談到三月24日開始、王偉忠每周一至周四晚上六點在中廣要開的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》，記者們看到黑色賓士G500 AMG，上面又寫著：「懇請支持，3，21」直覺是選舉造勢，趙少康趕忙說，今年是選舉熱季，所以我們就有宣傳車來開場，製造話題。趙少康也說，王偉忠未來每天會跟我們記者連線，還有整理當天發生的事情，來發表自己的看法，保證精彩，千萬不要錯過。

王偉忠強調，他對時事還好，因為他看哪個政治都覺得很好笑，比起聊時事，更多的部分會聊生活，像是婚姻、校園、親子關係，甚至是男女感情的議題等。

王偉忠舉例說，像學生跟老師之間的衝突，需要仔細來聊。因為小孩有時候一句話會把老師氣死，有時候爸媽的一句話也會把孩子給氣死。他說，做廣播對傳播人來講最棒的一件事，就是你天天可以跟別人學習。

不知道會說到哪裡

說起節目的發想，王偉忠表示，雖然已到了65歲的年紀，但廣播卻特別適合像他這樣年紀的人來做，用《欸！我說到哪裡了？》的名字，是因為他「特別嘮叨」，也自虧，「常常說著說著就不知道說到哪裡」，因此才會有這個節目名稱。

當被問起大S的閃婚消息，偉忠哥大方回應，認為婚姻能找到第二春是相當慶幸的事，但唯獨婚事要特別注意「一定要處理好」才是最重要的。他也說，

他對藝人的感情事不過於干涉，因此對韓星具俊曄印象不深。

王偉忠也說，基本上感情的事往前走，當然是好事，有時候一念之間，最重要的是他們是藝人跟公眾人物，往往會受媒體報導影響，藝人必須要冷靜，這也是職責。當然藝人的感情世界也跟別人不太一樣，希望他們一切幸福。

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資深製作人王偉忠與中廣董事長趙少康為了新的廣播節目《欸！我說到哪裡了？》擺姿勢。(中廣提供)

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趙少康 中廣 婚姻

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