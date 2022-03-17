來去台南喝一杯？廟宇風酒吧Phowa新開業 這幾杯必點！

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

去台南，小吃、古蹟、老房，常是必訪景點。除了台南旅遊近年大熱，台南的酒吧產業也在近年蓬勃發展。曾獲亞洲50大最佳酒吧肯定的「T.C.R.C.前科累累俱樂部」，近日開出系列三店「Phowa」，藏身中西區新美街巷弄內，並成為台南旅遊、品飲客的打卡新熱點。

以廟宇為概念的Phowa，甫踏入店中，牆上半透明的鐵網帶出宛如廟宇內香火飄渺的神秘感，並讓人看到左右不同牆面上的（青）龍（白）虎視覺、風雨欲來。一字展開的大理石長桌面上，牆面架上的花圈則帶有鳳凰、朱雀的意念，再將象徵沈穩、內斂的玄武（烏龜）以抽象的手法安置於包廂；同時Phowa的店名則來自於西藏藏文，帶有「為意識能量的轉換及遷移」的意涵，店內調酒也從一店的經典（classic）為基礎，改以近年流行的新式手法如「奶洗」，打造出多樣化的餐酒體驗。

所以去Phowa，喝什麼好？「紅豆相思」的風味帶有威士忌、紅豆、夏威夷豆、香草與氣泡，由於台南小吃向來偏甜，口感扎實的紅豆泥，帶來鮮明甜感的台南記憶點，調製時再以奶洗為手法，將威士忌的桶味「洗」去，改變對威士忌的風味印象。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「南台灣小瑪莉」的名字聽來可愛討喜，也讓人想起1980年代的電玩「小瑪莉」機台，更是經典調酒「血腥瑪莉（Bloody Mary）」的變奏。調酒是以煙燻龍舌蘭結合番茄、杏桃、辣椒膏，並帶有薑和紫蘇的辛香與清香，相對清爽易飲；「金花開」則以蘭姆酒為基底，並結合金萱、花生、蘋果與草本等元素，一口調酒、一口花生冰磚，讓食飲滋味也趣味；「落櫻繽紛」則使用了紅烏龍蘭姆酒為風味主軸，再加入康普茶、鹽漬櫻花、豆蔻...在意識與體驗上，帶來日本或春天的聯想。

同時Phowa再與豊賀大酒家合作，提供了臭豆腐漢堡排、豊賀西瓜棉糖里肌、杜甲味增牛五臟飯；想吃巧？台南人的炸湯圓、酥炸虱目魚柳、艋舺老甜不辣，也能滿足味蕾的輕度需求。Phowa每日由晚上7點營業至凌晨一點、晚上12點則為最後點餐，周日固定公休。目前每日可透過inline訂位14天以內的訂位，當天則僅接受現場候位，用餐時間為兩小時並僅接受現金，更多訂位訊息，則可參考Phowa官方臉書帳號。

Phowa

地址：台南市中西區新美街121號

電話：06-223-1020

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。